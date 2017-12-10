İş güvenliği uzmanları: İş kazalarının sorumlusu olarak görülmek istemiyoruz

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İŞ güvenliği uzmanları, yaşanan iş kazalarında tek sorumlu kişinin kendileriymiş gibi oluşan algıdan rahatsız olduklarını dile getirmek amacıyla Beyoğlu Tünel Meydanı\'nda kırmızı baret takarak kısa süreli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ülke olarak iş güvenliği kültürünün oluşmasında henüz yolun başında olduklarını belirten iş güvenliği uzmanları, iş kazalarındaki asıl sorumluluğun iş verende olduğunu söyledi.

Taksim Tünel Meydanı\'nda toplanan iş güvenliği uzmanları, iş sahasında onları temsil eden kırmızı baretlerini takarak, \"İş güvenliği uzmanları günah keçisi olmasın\" yazılı pankartın arkasında kısa süreli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bir süre \"Haksız yere suçlanmak istemiyoruz\", \"Kazalar olmasın insanlar ölmesin\", \"Uzmanız, günah keçisi değil\" şeklinde slogan attı.

\"İŞ KAZALARINDA GÜNAH KEÇİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÖSTERİLMEKTEDİR\"

İlk olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu (İSG) Başkanı Numan Yedikardeş konuştu. İş güvenliği uzmanlarının görevinin, iş verene danışmanlık yapıp yol göstermek olduğunu belirten Yedikardeş, iş kazalarında iş güvenliği uzmanlarının iş verene bilgi vermek dışında başka bir yetkisinin olmadığını söyledi. Yedikardeş, \"Bütün bunlara rağmen iş kazalarında savcılarımız, günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını göstermektedirler. Halbuki iş kazalarını önlemek, gerekli tedbirleri almak birinci derece işverenlerin ve işveren vekili yöneticilerin görevidir\" dedi.

\"BU SÜREÇTE YAŞANACAK KAZALARIN SORUMLUSU OLARAK GÖRÜLMEK İSTEMİYORUZ\"

Daha sonra basın açıklamasını okuyan iş güvenliği uzmanlı Cemal Gürol Özpalanlar, ülke olarak iş kazalarında kötü bir sınav verildiğini belirtti. Her yıl ortalama bin 340 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğine söyleyen Özpalanlar, 2017 yılında henüz yıl bitmemesine rağmen 1851 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının bugünden yarına olacak bir şey olmadığına da dikkat çeken Özpalanlar, \"Mevzuatımızı, teknik donanımızı, insan kaynağımızı geliştirmek elbette bir süreç alacaktır. Fakat iş güvenliği uzmanları olarak bizler, bu süreçte yaşanacak kazaların sorumlusu olarak görülmek istemiyoruz\" ifadesini kullandı.

\"ASLI SORUMLULUK İŞVERENDE VE YÖNETİCİDE...\"

Özpalanlar, \"Bizler işverenin bulundurmak zorunda olduğu ve fakat sözünü dinlemek zorunda olmadığı danışmanlarız, rehberleriz, eğitimcileriz, yol göstericileriz. Bizim tespitlerimizden, önerilerimizden ne derecede faydalanacakları işverenin kendi takdiridir. Asıl sorumluluk devredilemez şekilde işverende ve işyerinde yetki sahibi olan yöneticidedir\" diye konuştu.

Bu durumun devam etmesi halinde iş güvenliği uzmanlarının huzursuz ve güven duygusundan yoksun olacaklarını dile getiren Özpalanlar, \"Nitelikli gençler bu mesleği seçmekten imtina edecek, tecrübe sahibi uzmanlar bile kaza ile ilk karşılaştıklarında bu mesleği bırakmanın yollarını arayacaklardır\" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.

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