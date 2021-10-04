İş güvenliği için file çekerken 10'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti

Adana’da inşaat halindeki binanın 10’uncu katının çevresine işçilerin güvenliği için file çekerken düşen Ali Bayar (28) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. Ali Bayar, inşaat halindeki 10 katlı binanın 9. katında file çekmek için demir korkuluk döşemeye başladı. Binanın etrafına demir korkuluklar yerleştirdiği yerlere fileleri de çeken Bayar, son demir korkuluğu yerleştirirken dengesini kaybedip 9. kattan aşağı düştü. Bayar’ın düştüğünü gören diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Bayar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat sahibinin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ifadesine başvurdu. Bayar’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA-İHA)