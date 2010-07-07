-İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN "RENK"E DİKKAT KONYA (A.A) - 07.07.2010 - İş görüşmelerine giderken ve iş hayatında renklerin uyumuna dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mete Sezgin, iş görüşmelerinde ve iş hayatında renklerin uyumuna dikkat edilmesi gerektiğini, temiz düzenli giyinmenin yanı sıra aşırı makyaj yapılmamasını tavsiye etti. Kıyafetin kişinin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Sezgin, ''Kıyafetiniz, kişiliğinize, statünüze, fiziğinize uygun olmalıdır. Kamu, finans, siyaset, hukuk gibi resmi sektörlere bayanlar genellikle lacivert, gri, bordo, haki, bej, vizon, kamel gibi renkleri, erkekler ise kahverengi hariç koyu renkleri tercih edebilir. Güven veren, ciddi görünen renkler tercih edilmeli'' dedi. Kahverenginin toprak rengi olduğunu, kahverengi giyen kişinin diğer insanlar arasında kaybolup gidebileceğine dikkat çeken Sezgin, kahverenginin aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edildiğini, karşısındakinin kendini resmiyetten uzak daha rahat hissetmesini sağladığını bildirdi. -PEMBE GİYEN ÇALIŞAN ÜCRET ALIRKEN ŞANSLI- İş görüşmelerinde, profesyonel toplantılarda kahverengi giyilmemesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, kırmızının iştah açtığını, bu yüzden dünyadaki gıda firmalarının hepsinin logosunda kırmızı bulunduğunu dile getirdi. Aynı zamanda kırmızının tansiyonu yükselttiğini ve kan akışını hızlandırdığını anlatan Sezgin, şunları kaydetti: ''Yeşil, güven verir. O yüzden bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Yaratıcılığı körükler. Batıda büyük otellerin mutfaklarında duvarlar, aşçıların yaratıcılığını arttırmak için yeşile boyanmıştır. Yeşil alanlarda insanların daha az mide ağrısı çektikleri tespit edilmiştir. Siyah, gücü ve tutkuyu temsil eder. Hırsın da bir ifadesidir. Mavi, sakin olarak nitelendirilir. Araplar, mavi taşların kanın akışını yavaşlattığına inanırlar. Nazar boncuğu o yüzden mavi taşlıdır. Sakinleştirici bir renktir. Mor, nevrotik duyguları açığa çıkardığı, insanları bilinç altında korkuttuğu tespit edilen bir renktir. Pembe giyenlere, hizmetlerinden dolayı ödeme yaparken işverenin daha rahat hissettiği tespit edilmiştir.'' Sarının geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin ifadesi olduğunu, bu yüzden tüm dünyada taksilerin sarı olduğunu vurgulayan Sezgin, turuncunun dikkat çektiği, grinin diplomatik ve ağır bir renk olduğunu, ancak hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil ettiğini söyledi. Sezgin, beyazın, istikrarı, devamlılığı ve temizliği simgelediğini, beyaz elbiselerin kişinin temiz olduğu imajını verdiğini sözlerine ekledi.