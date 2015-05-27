İş görüşmesine giden işsize devletten 100 lira yol parası

İŞKUR devletten sosyal yardım alıp da çalışmak isteyen 1.7 milyon kişiyi kayda aldı. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlere100 lira yol harçlığı verilecek...

Devletten sosyal yardım alıp da çalışmak isteyen 1.7 milyon kişi kayda alındı. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlere 50-100 lira arasında değişen yol harçlığı verilirken, işe başladıklarında da sosyal yardımları kesilmeyecek. Ailenin gelir durumuna göre işe başlansa bile ilave sosyal yardım devam edecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisinin istihdam yaratmaya devam ettiğini belirterek, işgücü sayısının son 1 yılda 1 milyon 720 bin artış gösterdiğini söyledi.

Desteklerle yüzde 200 arttı

2002'de sadece 65 bin kişiyi işe yerleştirebilen İŞKUR, bugün milyonlarca gence iş kapısı açıyor. Geçen yıl yaklaşık 1.4 milyon kişilik yeni istihdam yaratıldı. AVM, pazar, cami meydanlarında kurulan stantlar sayesinde başvurular artarken, özel sektörde işe yerleştirilen erkek sayısında yüzde 50, kadınlarda da yüzde 33 artış görüldü. Takvim'in haberine göre, sosyal yardım-istihdam bağlantısı için 970 vakıfta İŞKUR hizmet noktası kurulurken, 2002'de 19.3 milyon kişi olan istihdam sayısı geçen yıl itibariyle 25.9 milyona ulaştı. Özellikle 6'ncı bölge teşvikleri yatırımlarla beraber istihdamı da yüzde 200 artırdı.

İstihdam seferberliği

* Ak Parti'nin seçim beyannamesinde de istihdamda eğitim ve aktif işgücü programları ön plana çıkıyor:

* Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için iş kurma, geliştirme ve sürdürülebilirliğine yönelik program uygulanacak.

* İŞKUR'un yürürlükteki aktif işgücü programları devam edecek.

* İşbaşı eğitiminde ödenen ücret 6 ay boyunca net asgari ücret seviyesinde olacak. Bu uygulama yürürlüğe girdi.

İşverenler, işbaşı eğitim için harcadıkları tutarı vergiden düşebilecek. Bu kişileri istihdam ederse imalat sanayinde 42, diğer sektörlerde 30 ay işveren primi Hazine tarafından karşılanacak.

* Gençlerin istihdamı için öncelikli görülen esnek iş modelleri mevzuata alınacak.

* Kreş imkanları yaygınlaştırılacak.

* Taraflarla uzlaşma halinde kıdem tazminatı yeniden düzenlenecek.

* İşsizlik sigortası yararlanma koşulları gevşetilecek, fazla çalışma sınırlanacak.

* Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek.

Prim teşviğine 9.4 milyar

Hükümetin istihdam yaratmadaki başarısında aktif işgücü politikaları ve teşviklerin de büyük katkısı oldu. Prim teşviği uygulamaları için bu yılın bütçesinden 9.4 milyar liralık ödenek öngörüldü. Kadınlarda ücretli istihdam oranı 2002'de yüzde 30.9 iken, 2014'te yüzde 60'a yükseldi.

Ücretli istihdam oranı 2002'de yüzde 42 iken, 2014'te yüzde 66'ya ulaştı. Kayıtlı istihdam oranı aynı dönemde yüzde 48.9'dan yüzde 65.1'e çıktı.