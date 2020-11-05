İş görüşmesi için gittiği otelde ‘düşerek’ ölmüştü; Gamze Açar’ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişiye tutuklama

Gamze Açar, Ankara’da 31 Ekim tarihinde iş görüşme için gittiği otelin 5. katından sabah saatlerinde ‘düşerek’ yaşamını yitirdi. Açar’ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Açar, önceki gün memleketi Antalya’nın Aksu ilçesinde toprağa verildi. Baba Ferhat Açar, “Bu iş planlı bir cinayet” dedi.

Açar’ın kuzeni Ahmet Yılmaz ise “Annesine maddi destek olmak istiyordu. O yüzden yarı zamanlı işlerde çalışırdı. Kızılcahamam’da bir otelde iş görüşmesinin yapılacağı söylenmiş. Gamze, otele gittiğinde onu 5 kişi karşılamış. Bundan sonra ne oldu bilmiyoruz. Sabah saat 08.45’te Gamze’nin düştüğü ortaya çıkmış. Bu olay intihar değil, cinayet. Gamze’nin hayalleri vardı, hayat doluydu.” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, olaya ilişkin gözaltına alınan ve Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.D.’nin ifadesinde bir başka odada bulunduğunu söyleyerek, “Odadan gelen gürültüler duydum. Ama odaya gelip baktığımda anormal bir şey yoktu” dediği, R.D’nin ise Gamze Açar’ın uyuşturucu krizine girdiğini iddia ettiği öğrenildi.

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