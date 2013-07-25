İş garantisi vaat eden özel okullar kapatılabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüzde yüz iş garantisi ilanlarıyla öğrenci çekmeye çalışan özel sağlık meslek liseleri hakkında inceleme başlattı.

MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Mehmet Küçük, yaptığı açıklamada, son zamanlarda özel sağlık meslek lisesi sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu okulların öğrenci kaydederken ''4 yıl sonra işi hazır, yüzde yüz iş garantili'' gibi ilanlar kullandıklarını söyledi.

Küçük, ''Maalesef veliler de gerçeğe aykırı bu sözlere kanarak kayıt yaptırıyor. Bu öğrencilerin 4 yıl sonra bir kısmı iş bulamayacak, mağdur olacak. Çünkü bu okullara önemli ölçüde para veriliyor'' diye konuştu.

Bu okulların yıllık ücretlerinin 22 bin 900 liraya kadar çıktığını vurgulayan Küçük, Türkiye genelinde 2009 yılında 1 tane özel sağlık meslek lisesi bulunurken bu sayının 2010'da 2, 2011'de 18, 2012'de 63'e, bu yıl ise 72'ye çıktığını bildirdi.

Geçen yıl bu liselerin hemşirelik bölümlerinin 11. sınıfına 147, 10. sınıfına bin 624, 9. sınıfına 8 bin 256 öğrencinin kayıt yaptırdığı bilgisini paylaşan Küçük, dört yıl önce bu okullara hiç kayıt yokken, sayının 8 binlere çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

'Böyle giderse 'atanamayan hemşireler eylemi' olacak'

Özel sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısının 86 bin 817 olduğunu belirten Küçük, eğer önlem alınmazsa bu okallara kayıt sayısının 20 binlere ulaşılabileceğini dile getirdi.

Velilerin, üniversite sınavında yeterli puan alamayan çocuklarını, meslek sahibi olması düşüncesiyle bu okullara kaydettirdiğini anlatan Küçük, bu okulların iş garantisinin bulunmadığını vurguladı.

Üniversitelerin, resmi sağlık meslek liselerinin ve özel sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerine geçen yıl 29 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını açıklayan Küçük, şöyle devam etti:

'Sağlık Bakanlığından aldığımız verilere göre bu öğrencilerin her yıl 15 bin hemşireye iş verilebileceği söyleniyor. Bu da kayıt yaptıranların yarıya yakını işsiz kalacak demektir. Son 6 yılda Sağlık Bakanlığının aldığı hemşire sayısı ortalama her yıl 7 bin. 20 bin bile olsa geçen yılki rakamlara göre 10 bin hemşire açıkta kalacak. Bu yıl önlem almazsak kayıt 40 bini geçecek ve bu yıl kayıt olanların dört yıl sonra mezun olduktan sonra yarısı işsiz kalacak ve böyle giderse belki de Sağlık Bakanlığının önünde 'atanamayan hemşireler eylemi' olacak.''

'Reklamlar doğru değil'

Üniversitelerin lisans programlı hemşirelik bölümlerinde 2010'da 8 bin 285, 2011'de 9 bin 753 ve 2012'de 11 bin 584 öğrenci okuduğunu söyleyen Küçük, üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanların kolaylıkla istihdam edilebildiğini belirtti.

Küçük, ''Veli şunu bilsin: Ben çocuğuma yıllık 10-15 bin lira vererek sağlık meslek lisesine gönderdiğim zaman mezun olduktan sonra iş bulması kesin değil. Bunu bilerek göndersin'' dedi.

Kapatma ve para cezası

MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Küçük, mevzuata aykırı öğrenci kaydetme girişiminde bulunan okul yönetimlerine yönelik gerekli incelemenin ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Okullarca yapılan reklamların doğru olmadığını belirten Küçük, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'a göre gerçeğe aykırı reklam verenlerle ilgili kapatma cezasının uygulandığını söyledi. İllere gönderilen yazıyla bunun gereğinin yapılacağını anlatan Küçük, bu konuda işlemlerin yapılmaya başlandığını, kapatılacak okulların olacağını ifade etti.

Okulu açmadan reklam yapan bu türdeki okulların da olduğu uyarasında bulunan Küçük, bunlara ise Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verileceğini söyledi.