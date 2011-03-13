-''İŞ GARANTİLİ'' KURSLARA İLGİ AZ KONYA (A.A) - 13.03.2011 - Konya Sanayi Odası'nın (KSO) açtığı ve 10 bin kişinin başvurması beklenen meslek edindirme kurslarına, 596 kişinin başvurduğu, bunların da 172'sinin kurslara başladığı bildirildi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, günlük 15 TL yevmiye ve yüzde 90 iş garantili kurslara başvurunun ve katılımın az olmasını ''çelişkili bir tablo'' olarak değerlendirdi. Büyükhelvacıgil, proje kapsamında bir milyon 928 bin liralık makine ve teçhizat yatırımı yapıldığını söyledi. Konya'da 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle İŞKUR'a kayıtlı 31 bin 742 işsiz olduğunu dile getiren Büyükhelvacıgil, ''İşsizlik halen en büyük sorun iken, insanların geleceği ile ilgili çok önemli olan bu kurslara katılımın az olması ülkemizde yaşanan tabloyu üzücü bir şekilde ortaya koymaktadır'' dedi. -''SANAYİ NİTELİKLİ ELEMAN İSTİYOR ANCAK YOK''- ''Bir yanda işsizler ordusu, öte yanda iş garantili kurslara katılmayan insanlar var'' diyen Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti: ''Gazetelerde sayfalarca iş ilanı var, sanayi nitelikli eleman istiyor, ancak yok. Bu tablo gerçekten endişe verici ve çok ciddi sorunlara neden oluyor. Bu sorun ülkemizin önünde çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlardan birisi.'' Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM BECERİ'10) Projesi kapsamında açılan kurslarda insanlara mesleki nitelik kazandırılarak, ''Ne iş olsa yaparım'' yerine, ''Benim mesleğim bu, ben en iyi bu işi yaparım'' anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Büyükhelvacıgil, ülkemizdeki işsizliğin en önemli kaynağının mesleksizlik olduğunu vurguladı. İşsizliğin çözümünün mesleki eğitimden geçtiğini dile getiren Büyükhelvacıgil, mesleği olmayan insanların iş gücüne nitelikli bir şekilde katılamadığı sürece ülkemizde işsizliğin çözülemeyeceğini kaydetti.