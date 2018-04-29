İş dünyasının en iyi ikramiyeleri

"Maaşı iyi olsun da" görüşü sizi rahatlatmıyor mu? Yalnız değilsiniz çünkü yeni kuşak iş adayları, girecekleri şirketin hayat kaliteleri için ne vaat ettiğine bakıyor.

İş-özel hayat dengesini kurmakta zorlanan Londralı Adam Bradford ile Kaliforniyalı Jordan Swain, tam da bu amaçla kendi şirketlerini kurdu.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden tanışan ikili, Bradford Swain ismini verdikleri sosyal girişimcilik danışmanlık şirketleri sayesinde şu ana dek dört kıtada 30 kenti ziyaret etti.

Adam ve Jordan gibi yalnız kurt olarak çalışmaktan mutlu olanların sayısı giderek artıyor. Bazı şirketlerse, çalışanlarını ellerinde tutmak için maaşa ek olarak ikramiye, yemek ve içki gibi hediyeler ve sağlık bakımları dahil seçenekler sunuyor.

Ancak bu 'sürprizler' her zaman göründüğü gibi avantajlı olmuyor.

Bazı uzmanlara göre, bazıları "şirketlerinin onları sahiplendiğini", 'dışarıdaki' hayatlarının da tükendiğini hissediyor. Bu da "tüm yaşamlarını o kuruma adamaları" gerekiyormuş gibi hissetmelerine neden oluyor.

İnternetten ev kiralama sitesi Airbnb'nin ABD'deki ofisinde, çalışanlara dünyanın herhangi bir yerinde konaklamaları için, her yıl 2 bin dolara yakın ödeme yapılıyor.

2016 yılında çalışan memnuniyetini araştıran Glassdor internet sitesinde de "en çalışılası şirket" seçilen Airbnb'nin bu hizmeti, "en çekici" yanlarından biri olarak görülüyor.

"Tatil politikamız şu: Gidin tatil yapın"

"Sınırsız tatil" kavramını iş hayatına sokan dizi ve film izleme sitesi Netflix, çalışan politikalarını internet sitesinde böyle açıklıyor.

Profesyonel sosyal ağ LinkedIn de ABD'deki çalışanlarına "sınırsız isteğe bağlı izin" hakkı tanıyor.

LinkedIn yetkilileri, bunun çalışanlarına "daha çok esneklik ve motivasyon" verdiğini belirtiyor.

Teknoloji şirketlerinin kaçınılmaz sorusu yıllardır aynı: Nasıl kadın çalışanları kendimize çekeriz?

Teknoloji devi Apple ve sosyal medya platformu Facebook, tartışmalı bir çözümle geldi.

ABD'deki kadın çalışanlara, şirketin sigortasını yaptırdıkları takdirde yumurtalarını dondurmaları için yaklaşık 20 bin dolar veriliyor.

Yumurta dondurma işlemi, kadınların hayatlarının ileriki dönemlerinde çocuk yapmalarını ya da hazır olana kadar seçeneklerini açık tutmalarını sağlıyor.

Apple yetkilileri 2015'te yaptığı açıklamada, "Apple'da çalışan kadınlarımızın işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, aile kurdukları ve sevdikleriyle olabildikleri bir hayat yaşayacak gücü onlara vermek istiyoruz" demişti.

Ancak şirketlerin kadın çalışanlara yönelik bu politikasına eleştiriler de vardı. Bazıları bu gibi şirketleri, kadınlara aile kurmalarını ertelemeleri için baskı yapmakla suçladı.

Birçok teknoloji şirketi ve evcil hayvan bakım ve gıda şirketleri, çalışanlarının köpeklerini de ofise getirmelerine izin veriyor.

Reed.co.uk internet sitesine göre, İngiltere'de çalışanların yüzde 8'inin ofisteki demirbaşları, köpekleri.

Bu durum alerjisi ya da kedileri olanlar için ideal değil belki ama bazı yöneticiler evcil hayvanların iş gücüne büyük bir katkı sunduğunu söylüyor.

Arama motoru Google'ın iş yeri davranış kurallarında şu ifadeler yer alıyor:

"Kedileri seviyoruz ama biz köpekçi bir şirketiz. O yüzden genel kural olarak kedilerin burada çok stresli olacağını düşünüyoruz."