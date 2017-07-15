İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlenirken, iş dünyasının temsilcileri de 15 Temmuz'a özel mesajlar yayınladı. İşte iş dünyasında çeşitli kurum ve kuruluşların 15 Temmuz mesajları:

TÜSİAD: Güvenlik ve özgürlük birbiri ile çelişkili değil, aksine birbirini tamamlayan temel önceliklerdir

"Türkiye Cumhuriyeti bir yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Darbe girişiminin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, “demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.” Güvenlik ve özgürlük birbiri ile çelişkili değil, aksine birbirini tamamlayan temel önceliklerdir.

Bu hain girişime karşı ilk anlardan itibaren toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı veriyoruz. Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun tüm kesimleri 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıktı. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından açıklama yapıldı. Türkiye'nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik hain darbe girişiminin kınandığı açıklamada, bu ve benzeri girişimlerin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunuldu. Açıklamada, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olunduğuna dikkat çekilerek, "Bugüne kadar hükümetin hızla aldığı tedbirler, uygulamaya koyduğu yasal-yönetsel düzenlemeler ve teşvikler, darbe girişiminin yarattığı olumsuz etkiyi sınırlayarak iş ve yatırım ortamının sağlıklı şekilde devamına önemli katkı sağlamıştır" ifadesi kullanıldı.

İTO: Türk milletinin geleceğin iyi olacağına dair büyük ümitleri var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "15 Temmuz'dan bu yana geçen bir yıl gösterdi ki; Türk milletinin sandıkta verdiği karara sahip çıkacak gücü var. Bu kararıyla ölümü göze alacak cesareti var. Ve geleceğin iyi olacağına dair büyük ümitleri var." ifadelerini kullandı.

Bu kararıyla ölümü göze alacak cesaretinin de olduğunu vurgulayan Çağlar, geleceğin iyi olacağına dair büyük ümitleri de olduğunu dile getirdi. Çağlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehit ve gazileri bir kez daha minnet ve saygıyla andığını bildirdi. Türk halkının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbesini tarihe geçecek bir toplumsal direnişle püskürttüğünü anımsatan Çağlar, geçen bir yılda bu direnişin ekonomi cephesinde üretim ve istihdam seferberliğiyle ciddi bir destek bulduğunu, ekonomide göstergelerin iyiye gitmesiyle hainlere ve işbirlikçilerine en güzel cevabın verildiğinin altını çizdi.

ATO: ATO’dan Diriliş Şiirleri Programı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin lider feraseti ve milletin cesaretiyle akamete uğratıldığını belirterek, “15 Temmuz, FETÖ ye ve diğer terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelenin ve dirilişimizin sembolüdür” dedi.

Baran, Oda ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) iş birliğiyle ATO Meclis Salonu'nda düzenlenenen “15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi Kitap Tanıtımı” programında yaptığı konuşmada milli egemenliğin önemine değindi.

15 Temmuz’daki darbe girişimini tarihin en alçak ihanet girişimi olarak nitelendiren Baran, “15 Temmuz da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun” dedi.

Koç Holding: ‘Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı demokrasi’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin bir açıklama yapan Koç Holding, Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşının demokrasi olduğunu belirterek milletin geleceğinin en önemli garantisini, ‘Demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak' olarak tanımladı.

Koç Holding’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir” denildi.

Sabancı Holding: Her alanda yatırımı sürdürdük

Güler Sabancı, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımladığı mesajda, sorumluluk bilincine sahip olduklarını belirterek, "Ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük" dedi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük." dedi.

Güler Sabancı Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sabancı, "Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle öncelikle kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor ve benzer acılarının tekrarlanmamasını ümit ediyorum" dedi.

Eczacıbaşı: Ülkemiz için daha büyük değer üretmeliyiz

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Eczacıbaşı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlarımıza karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Yaşananların tekrarına izin vermememiz, ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancımız, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor.”

Limak Holding: 'Şantiyelerimizde bir gün bile işe ara vermedik'

Türkiye ekonomisi bu hain darbe girişimini çok hızlı reaksiyon göstererek hafif atlattı. Normalde dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir girişim olsa bunun ekonomi üzerinde çok daha yıkıcı sonuçları olurdu. Biz şirket olarak herhangi bir değişim olmadan yatırımlarımıza devam ettik. Fabrikalarımız kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etti. Hatta Türkiye ve dünyada önemli projelere yatırım kararları aldık. Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu İnşaatı, Çetin Barajı ve HES yatırımı, Gürsöğüt Barajı ve HES yatırımı kararları darbe sonrasında aldığımız önemli yatırım kararlarıydı. İstanbul Yeni Havalimanı, TANAP, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yusufeli Barajı gibi önemli şantiyelerimizde ise inşaatlarımızı bir gün olsun durdurmadık. Kuveyt’te de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal binasının temelini attık. Ankara ve Kilis’te iki önemli çimento fabrikası yatırımına başladık ve bu yatırımlara ara vermeden sürdürdük. Diğer tüm yatırımlarımızda da bu şekilde mümkün olduğunca ekonomiyi rahatlatacak tedbirler almaya gayret gösteriyoruz.

Tosyalı Holding: 'Tek vücut olduğumuzu kanıtladık'

Demokrasimize karşı yapılan bu saldırıda kararlı bir duruş sergileyerek şer odaklarına karşı nasıl kenetlendiğimizi ve tek vücut olduğumuzu tüm dünyaya da bir kez daha kanıtladık. Hükümetimizin her zaman yanındayız ve milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimine ve bağımsız bütünlüğüne karşı olan bu saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Yüce Türk Milleti’nin refah seviyesini yükseltmek ve ekonomiye olan canlılığı artırmak için Tosyalı Holding olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza ve toprağımıza sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk milletine şükranlarımı sunarım. Demokrasimize ve geleceğimize hiç çekinmeden sahip çıkan ve bu uğurda şehit olan vatan evlatlarını rahmetle anıyor; milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.

Kuzu Grup: 'Toplumun ‘zehirlenmiş’ kısmı ayıklandı'

FETÖ, tam 1 yıl önce milletimizin bütünlüğüne, milli irademize yönelik ayaklanma hareketi gerçekleştirmiştir. Darbe diyemeyeceğim, bu düpedüz vatana ihanettir. Planlanmış ve organize edilmiş bir suçtur. Ülkemiz dik duruşuyla dünyaya meydan okudu. Son 1a yılda ülke ekonomimiz büyümeye, gelişmeye devam etti. Demokratik ve laik düzene yapılan bu saldırıda; vatanına, milletine ve yaşadığı topraklara ihanet edenler cezasını buldular. Ülkemizin geleceğine güvenimiz tam. Yatırımlarımıza ve projelerimize hız kesmeden devam ediyor, ülkemiz için tüm özverimiz ile çalışıyoruz.

Ceylan İnşaat: 'Yeni yatırımlarla ülkemize kenetlendik'

Hain darbe sonrası birlik ve beraberliğimizi güçlendirici her çalışmada ve platformda halkımızla birlikte olmaya gayret ettik. Bu hain kalkışmanın hedeflerinden biride Ülkemizin ekonomik dengelerini bozarak güvensizlik ve kaos ortamı yaratmaktı. Ekonominin lokomotifi olan İnşaat sektörü de dolaylı olarak bu hain saldırıdan etkilenmiş olacaktı, ama olmadı beceremediler. Tüm sektör temsilcileri başarısız darbe girişiminin artçı şoklarını geri çevirdi. İnşaat sektörü de çalışmalarına ara vermeden hatta sektörün geleceğine daha fazla yatırım yaparak bu darbe girişiminin amacını boşa çıkarmıştır.

DKY İnşaat: 'Her kesim üzerine düşeni yaptı'

Ülkemiz 15 Temmuz’da yaşanan menfur darbe girişimiyle büyük bir demokrasi sınavı verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın önderliğinde atılan milli seferberlik adımları doğrultusunda, kamu ve özel sektör olarak herkes üzerine düşeni yaptı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin lokomotifi gayrimenkul sektöründe gerçekleşen düzenlemeler ve güç birliği kampanyaları ile konut satışları 1 milyon 341 bin 453’lük satış ile 2016 yılında rekor kırdı. Gayrimenkul sektörü 2017’nin ilk yarısında da maliyetlerdeki artışa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak biraz yavaşlasa da büyüme ivmesini sürdürdü. 2017 yılı için beklenen konut satış rakamının 1.5 milyon seviyesini geçeceğini öngörüyoruz.

YASED

Daha fazla yatırım hedefiyle çalışmaya devam

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin gücü, bölgesinin tek demokrasisi olmasından, küresel ekonomiye entegrasyonundan, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde rekabetçiliği ve girişimciliği teşvik etmesinden, genç ve dinamik nüfusundan ve daha da önemlisi hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal sisteme bağlılığından kaynaklanmaktadır. YASED olarak bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sağduyu ile meşru düzen, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket edilmesinin önemine inanıyoruz. Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini daha da güçlendirecek adımların önü açıktır ve bu yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini daha da artıracaktır. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmemesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, daha fazla yatırım daha fazla istihdam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve bu inancımızı yatırım perspektifimizi koruyarak göstermeyi sürdüreceğiz.”

ASKON

Hainlerin çaldıklarını yerine koymak için ekonomik destan yazılıyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada darbe girişiminin ekonomiye etkilerini anlatarak şöyle dedi:

“Bugün, bir gecede hainlerin milletimizden çaldıklarını yerine koyabilmek, hatta üzerine daha da fazlasını verebilmek için ayrı bir ekonomik destan yazılıyor. Büyümemiz yüzde 5’i bulmuş, borsamız rekor üstüne rekor kırar hale gelmiş, istihdama 1,4 milyon işsiz katılmış, döviz frenlenmiş, teşviklerin önü açılmıştır.”

Kent kent oda başkanlarının görüşleri:

Zeki Kıvanç - Adana Sanayi Odası Başkanı

15 Temmuz gecesi ülkemizin refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla karşı karşıya kalınmış, ancak halkımız büyük bir özveriyle tam bir birlik içinde iktidarı-muhalefeti, işçisi-işvereni, esnafı-sanayicisi, polisi, askeriyle bir bütün olarak darbe girişimini başarısızlığa uğratarak yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımızı sunuyoruz. Maalesef geçen bir yıllık süreye rağmen terör örgütü ve işbirlikçileri bugün için halen tam olarak bertaraf edilememiştir. Geçmişte yaşanılan ayrışma nedenlerimizi, tüm kişisel sebeplerimizi bir kenara bırakıp, devletimizin bekası için bir olmalı, bizi bizden uzaklaştıran, kardeşi kardeşe vurduran bu hainlere, dış bağlantılarına karşı uyanık olmalıyız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları ve cumhuriyetimizi korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak ona layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Yaşananları unutmamak, milli menfaatlerimizi hedef alanlara, asla başarılı olamayacaklarını bir kez daha hatırlatmak adına 15 Temmuz gecesi iş dünyası olarak milletimizle birlikte meydanlarda olacağız.

Nurettin Özdebir - Ankara Sanayi Odası Başkanı

Çok uzun zamandır ülkemizi ve ekonomimizi içten içe kemiren habis bir ur 15 Temmuz 2016 tarihinde patlayarak ülkemizi işgale, devletimizi ve meşru hükümetini yıkmaya çalışmıştır. Bir grup hainin gerçekleştirdiği bu girişimi etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, tarihe bir kez daha kaydedilmiştir. O gün bu girişimlerinde başarılı olamayanlar Türkiye’yi ekonomik bir kıskaca almaya da çalıştılar, ancak beklentileri kursaklarında kaldı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi hızla toparlandı. Hiç kuşku yok ki bu hızlı çıkışta başta ekonomi yönetimimiz ve ekonomideki tüm aktörlerin tek yürek olmasının etkisi büyük. Bu süreçte sanayiciler olarak biz de üretimden vazgeçmedik. Temmuz ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11’lik daralmadan sonra Ağustos’ta pozitif bir üretim artışı gerçekleştirdik. Ekim ayından itibaren de Türkiye imalat sanayii, 15 Temmuz’un yıkıcı etkilerinden kendini tamamen sıyırmayı başarmıştır. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin sağlamlığı 15 Temmuz sonrasında bir kez daha test edilmiştir. Ekonomik aktörler bu süreçte başarılı bir sınav vermiştir. Oda olarak bu süreçte milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanısıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik.

Ender Yorgancılar - EBSO Başkanı

15 Temmuz’un yıldönümüne yaklaştıkça, maddi ve manevi kayıplarımıza rağmen, ne kadar tehlikeli ve kanlı bir ihaneti geride bıraktığımızı daha net görüyoruz. Bu menfur olayda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere; liderlerimizin dik duruşu, polisimizin mücadelesi, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın darbeye karşı tutumu, halkımızın darbe karşısında kudretli Türk milleti sıfatına yakışır bir şekilde özveri ve direnci alkışın en büyüğünü hak etmektedir. Bundan sonraki süreçte; gerçek suçluların cezasını çekmesi ve bir daha adı ne olursa olsun benzer girişimlere müsaade edecek tavizlere fırsat verilmemesi en büyük dileğimizdir. Güçlü demokrasi, hukukun üstünlüğü, milli irade ve güçlü bir Türkiye için el ele vermek zorundayız. Çünkü, demokrasi, partiler üstü bir kavramdır ve ülkemizin bekası, milli iradenin temelidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti demokrasi esasına dayalı bir devlettir” şeklinde dünyaya ilan ettiği bu mirasına sonsuza kadar sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Bu birliktelik ruhu içerisinde; güzel ülkemizin hedefl erine ulaşması çok daha mümkün olacaktır.

İbrahim Burkay - Bursa TSO Başkanı

15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye üzerinde kurgulanmaya çalışılan kirli oyunlar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Millet olarak birlik içinde omuz omuza vermeye devam ederek Türkiye’mizi daha da büyüteceğiz. 15 Temmuz’u asla unutmadan, gelecek hedefl erimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası bizler için en büyük ilham kaynağıdır. ‘Zaferin cephanesi üretimdir’ vizyonuyla iş dünyası olarak Türkiye’miz yeni başarı hikayeleri yazmaya ve rekorlar kırmaya devam edeceğiz. FETÖ terör örgütüne karşı Bursa iş dünyası olarak 82 kurum ve kuruluşumuzun katılımıyla imzaladığımız ortak bildiri ile darbe teşebbüsünün karşısında birlik ve beraberliğimizi herkese gösterdik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve gazilerimize karşı minnet borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek adına anlamlı adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Oda olarak inşa ettiğimiz ve 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim Külliyesi’ne dönüştürdüğümüz eğitim yuvamızdaki okullara ve birimlere şehitlerimizin isimlerini vermiştik. Külliye içinde inşa ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı da tek bir özel mermer bloktan yaptık. Tüm algı operasyonlarına ve yaşadığımız zorluklara rağmen ülkemiz, büyümesini sürdürüyor. Yatırımcılar hala ülkemizi güvenli bir liman olarak görüyor. Türkiye’ye güvenen hiçbir yatırımcı dün olduğu gibi yarın da asla kaybetmeyecek.

Savaş M. Özaydemir - Eskişehir Sanayi Odası Başkanı

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı ülke olarak topyekûn gösterilen tepki ve halkın demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkma refleksi ile sonuçsuz kalmıştır. Bu mücadelelerde şehit olanları rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Bu hain girişim ilk aşamada ekonomik açıdan bazı olumsuzluklara da neden olmuştur. Belirsizlik ortamı yatırımlarda, özellikle yabancı yatırımcılarda çekinceler yaratmıştır. Ancak girişimin ilk şoklarının atılmasıyla birlikte hükümetimiz tarafından alınan yerinde önlemler, halkın kalkışma karşısındaki birlik beraberliği gerek ekonomik gerekse siyasal açıdan çok az ülkede görülebilecek bir dayanışma ruhuyla tekrar normalleşme ve yükselme süreçlerine hızlıca geçilmiştir. Bu başarıda katkısı olan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz.

Müjdat Keçeci - Denizli Sanayi Odası Başkanı

15 Temmuz gecesi, hatırlamak dahi istemediğimiz kara bir gece olarak tarihimize geçti. Yüzlerce evladımızı bu kara gecede kaybettik. Ancak aynı gece, her şeye rağmen gördük ki Türk halkı demokrasinin yanında durdu. 15 Temmuz acı bir tecrübeyle de olsa bize göstermiştir ki, genç yaşına rağmen Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiyi benimsemiş, içine sindirmiş bir millete sahiptir. Ülkemiz ne yazık ki dört tarafı ateşle sarılı bir coğrafya üzerinde konumlanmış bulunmaktadır. Bu ateşten korunabilmemizin tek yolu, birlik ve beraberliğimizi sürekli tutmak ve bunu da tüm Dünyaya göstermektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü belleklerimizden hiç çıkarmadan, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde birlikte yürümeye, birlikte üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyor ve Türk milletinin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını temenni ediyorum.

Atilla Menevşe - Adana Ticaret Odası Başkanı

15 Temmuz, Türkiye için kapkara bir gündür. Darbe girişimine karşı bu güçlü inanç ve duruş, millet olarak birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız hiçbir engelin bulunmadığını bir kez daha hissetmemizi sağlamıştır. Oda olarak demokrasiye ve anayasal düzene dayalı devlete olan inanç ve bağlılığımızla saldırının ilk saatlerinden itibaren ve sonrasında bu saldırıya karşı duruşumuzu güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Adana’nın tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturduğumuz platformla bu mücadelede etkin ve kesintisiz olarak yer aldık. Hain darbe girişiminin ardından, hükümetimizin aldığı tedbirlerle oldukça kısa bir süre içinde ülkemizin ve ekonominin normal akışına dönmüş olması, ülkemizin geleceğe daha güçlü, daha müreff eh bir ülke olma yolunda ilerleyeceğinin en önemli kanıtı olmuştur. Bugün yarınlara umut ve güvenle bakıyor ve ülkemizin daha müreff eh bir ülke olması için büyük bir inanç ve güvenle çalışmaya devam ediyoruz.

Gürsel Baran - Ankara Ticaret Odası Başkanı

15 Temmuz Türk demokrasi tarihinin miladıdır. Bir demokrasi zaferidir. Hain FETÖ terör örgütünün ülkeyi ele geçirmek için TSK içinde yuvalanan mensuplarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbedir. Çok şükür ki, Cumhurbaşkanımızın feraseti, halkımızın da cesaretiyle darbe girişimi başarılı olamamıştır. Süreç doğru yönetildiği için 15 Temmuz Darbe Girişimi, ekonomimize kalıcı bir hasar vermedi. Türkiye, darbe girişiminden sonra hızla normalleşti. Ekonomiye kısa vadedeki etkisi de sınırlı kaldı. 16 Temmuz sabahı tüm kamu kurumları, bankalar, özel sektör işinin başındaydı. Türkiye ekonomisinin, dalgalanmalara, krizlere, darbelere karşı dayanıklı olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak, göreve başladığımızda üç ayaklı bir çalışma prensibi edindik. Birincisi, üyelerimize yönelik hizmet ki, bu hizmetin kalitesini yükseltmek öncelikli hedefimiz. İkincisi, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişiminde pay sahibi olmak. Üçüncüsü de Türkiye’nin 2023 hedefleri ve 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak.

Davut Çetin - Antalya TSO Başkanı

Bir yıl önce 15 Temmuz’da milletimiz, demokrasimize ve geleceğimize kast eden alçak bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin ve ordumuzun hemen her kademesine sızmış FETÖ tarafından uygulamaya konan hain darbe girişimi halkımızın, siyasi partilerimizin, sivil toplumun birlikte tek yürek duruşu ile bertaraf edilmiştir. Bu menfur olaydan hep birlikte dersler çıkarmak, birlik ve beraberliğimizi, demokrasimizi güçlendirerek çıkmak durumundayız. Darbe girişimi ile ülkemiz büyük bir bedel ödemiştir. Ödenen bu ağır bedelden sonra devletin içerisinde yuvalanmış FETÖ ile mücadele bütün yönleri ile şeffaf olmalı, kamuoyu vicdanı tatmin edilmeli, Devlet bütün çetelerden temizlenmeli, her tür darbeye karşı demokratik kurumlar ve hukuk devleti güçlendirilmeli. Bugüne kadar sürekli olarak siyasi uzlaşmaya, birlik ve beraberliğe vurgu yaptım, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Çünkü ülke olarak yapacağımız hiçbir mücadele siyasi uzlaşma olmadan, siyasi çekişmeler bir kenara bırakılmadan başarılı olamaz. Demokrasiye, hukuka, kamu vicdanına, adalete, basın ve fikir özgürlüğüne önem verilmeden hiçbir mücadele kazanılamaz.

Uğur Erdoğan - Denizli Ticaret Odası Başkanı

15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem zafer var. Düşmana ders, dosta ibret var. O gece ya yok oluş ya da yeniden diriliş anlamına geliyordu. Bu millet, vatan, bağımsızlık ve devlet söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösterdi ve FETÖ belasını bertaraf etti. Milletin yazdığı milli demokrasi devrimi olarak tarihtekini yerini alan 15 Temmuz’un artık milli irade ve demokrasi şöleni olarak kutlanmaya başladı. Ne zaman ki Türkiye şahlanmaya başladı, bu milletin önüne hep bir engel koydular ama 15 Temmuz’da nasıl bir millet olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem zafer var. Düşmana ders, dosta ibret var. ‘Ben öleyim ülkem yaşasın’ diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. FETÖ sinsice devleti yıkmaya çalışmış ve maalesef bu tespit edilememişti. Bu kirli yapı, iç yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizi felakete sürüklemekten geri durmadı. Türkiye’yi hedef alan saldırılar 15 Temmuz’dan sonra farklı terör örgütleri tarafından devam etti. Şehit haberleri yüreğimizi yaktı ancak milletçe dimdik ayaktayız. Ülkemiz büyük badireler atlatırken, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyor. Biz millet olarak topraklarımıza her zaman sahip çıktığımızı gösterdik. Terör örgütleri ve arkasındaki küresel güçler bilsinler ki ‘Türkiye diz çökmeyecek’. Terör asla amacına ulaşamayacak.

Ekrem Demirtaş - İzmir Ticaret Odası Başkanı

15 Temmuz gecesinde yaşananlar, Türkiye’nin geçirmiş olduğu en acı olaylardan biri olarak tarihe geçti. Darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın dirayetli duruşu, tüm siyasi partilerimizin darbeye karşı çok net tavır alması, polisimizin ve ordumuzun ezici çoğunluğunun ve tüm toplum kesimlerinin kenetlenmesi ve en önemlisi Türkiye halkının canı pahasına demokrasiyi koruma refl eksi ile başarısızlığa uğratıldı. Bu darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz günü Odamız Meclisini olağanüstü topladık. Demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olduğumuzu deklare ettik, birlik mesajı verdik. Oda olarak çeşitli ülkelerdeki 73 kardeş Oda’nın Başkanına, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ekonominin çarklarının döndüğüne ve Türkiye’yi rahatlıkla ticaret, yatırım ve turizm için seçebileceklerine ilişkin bir yazı ilettik. Ülkemiz hakkında yanlış bir algı oluşmaması için yurtdışına sürekli olumlu mesajlar verdik. 2017’ye çok güçlü bir başlangıç yaptık. Hükümetimizin üretim ve istihdamı teşvik edecek destekleri arttırarak sürdürmesi son derece önemlidir. Ülkemizde güven ve istikrar ortamının devam etmesi ile birlikte yatırımlarda daha yüksek büyüme oranlarını görmeyi umut ediyoruz. Biz iş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizin geleceğine inanmaya devam edeceğiz.

Selçuk Öztürk - Konya Ticaret Odası Başkanı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi, demokratik hayatı kesintiye uğratmak isteyen bir darbe girişimine tanık oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile darbeye karşı koyan milletimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi verdi. 15 Temmuz'dan hemen sonra başta küresel finans terörü ile karşı karşıya kalan ülkemiz; bütün bunlara rağmen ekonomik ve siyasi istikrarı sayesinde iç ve dış güçlere fırsat vermemiş, başta halkımızın sağduyusu olmak üzere siyasetçisi, işadamı, iktidarı ve muhalefeti ile birlik ve bütünlük içerisinde bu süreci özveri ile atlatmaya gayret etmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye önyargılı bakışı devam etmiş ve halen de devam etmektedir. Ancak diğer ekonomik başlıklara baktığımızda sevindirici gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreçte ihracatımız rekor seviyelere ulaşmıştır. Birçok sektörde canlanma başlamış, 2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye için 2017 yılsonu büyüme oranı yüzde 4 civarında öngörülmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu süreci yöneten ve bu süreçte güzünü kırpmadan mücadele eden halkımıza teşekkür ediyorum.

Beyhan Hıdıroğlu - G. Antep Ticaret Odası Başkanı

Tarihe Türk halkının demokrasi zaferi olarak kaydedilen 15 Temmuz 2016 tarihi, toplumsal uzlaşı noktasında da tüm toplumlara örnek oldu. Bir yıl önce bu topraklarda Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde siyasi partiler, kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte milli birlik ve beraberlik sınavını başarı ve gururla geçtik. Bir daha böyle bir hainliğe, böyle insanlık dışı bir davranışa, böyle bir zulme maruz kalmamak ve müsaade etmemek için 15 Temmuz’da yaşananları unutmamak ve unutturmamak zorundayız. Özel sektör olarak bir yıl önce söz verdiğimiz gibi ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların karşısına daha büyük bir azimle çalışarak dikildik. “Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz” dedik. Bu toprakları demokrasi ile tanıştıran kurucumuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam ettik. Siyasi istikrar ve ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankasının etkin yönetişimi, güven verici açıklamaları ve iş dünyasının tek ses olarak hareket etmesi sayesinde piyasalarda güven ve istikrar sağlanarak hep beraber riskleri bertaraf etmeyi başardık. Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Metin Güler - Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

15 Temmuz 2016 tarihi milletimizin demokrasi zaferidir. Aziz milletimiz büyük bir mücadele ile canını siper etmiş, FETÖ’nün hain darbe girişimini başarısız kılmıştır. Oda olarak biz de bu önemli zaferde önemli bir rol üstlendik. Darbe girişimine karşı en çabuk reaksiyon gösteren kuruluşlardan biri olarak hem sosyal medya hem de odamızın resmi internet sitesi aracılığı ile bu kalkışmanın karşısında olduğumuzu ifade ettik, darbe girişimine karşı net tavrımızı ortaya koyduk. Tüm şehre dağıttığımız afişlerle demokrasiye olan inancımızı gösterdik. Demokrasi nöbetlerinde açtığımız stant vasıtasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. 15 Temmuz hain darbe girişiminin elbette ekonomimiz üzerinde çok olumsuz neticeleri oldu. Ancak hükümetimizin kararlı tavrı sayesinde, tüccarımızın, sanayicimizin, milletimizin kenetlenmesi ve onurlu duruşu neticesinde darbe girişiminin ekonomideki olumsuz etkilerini en hafif şekilde atlattık. Hainlerin bir daha asla böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyeceğine yürekten inanıyor; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

Cengiz Günay - Tekirdağ TSO Başkanı

15 Temmuz 2016, kara bir leke olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Devletimize ve milletimize karşı girişilen bu darbe girişimini Tekirdağ İş Dünyası olarak her platformda kınadık ve milletimizin iradesine ve demokrasimize vurulan bu hançeri lanetledik. Yapılan girişim, ülkemizin birliği ve beraberliğine yönelik bir hareketti. Bunu yapanlar kahraman Türk ordusunun içine sızan bir avuç haindi. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen bu kanunsuz kalkışmanın karşısında durduk. Unutmayalım ki; halkın iradesini yok sayan hiçbir girişim başarıya ulaşamaz. Birliğimize, dirliğimize ihanet eden, halkı karşısına alan anti- demokratik güçlerin bugün olduğu gibi yarın da hayal kırıklığına uğrayacağına inancımız tamdır. Milletimiz bu sınavı başarı ile geçmiş ve tüm dünyaya karşı demokrasi dersi vererek, devletimize bağlılığımızı kanıtlamıştır. İş dünyası temsilcileri olarak, daima devletimizin yanında olacağız. Oda olarak, dün olduğu gibi bugün de demokrasinin tarafındayız. Tekirdağlı işadamları olarak '15 Temmuz’a cevaben; daha fazla iş, daha fazla üretim, daha fazla istihdam’ dedik ve demeye devam edeceğiz.

Hüseyin Çevik - Konya Ticaret Borsası Başkanı

15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’yi uluslararası arenadan soyutlayıp, kendi kabuğunda emir alan bir ülke haline getirmek isteyen emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin özellikle son dört yıldır farklı gerekçelerle millete, millî iradeye rağmen devleti ve hükûmeti ele geçirmeye yönelik faaliyetlerin en kanlısı ve açık olanıdır. Türkiye tarihinin en acı hainlikle yüzleştiği melun kalkışma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasisini sahiplenmeye davet etmesiyle birlikte bertaraf edilmiştir. Görüşü ne olursa olsun tüm halkımızın darbeye karşı ‘tercih benimdir, geleceğimi ben belirlerim’ demesi, Türkiye üzerinde emelleri olan darbe heveslilerinin en büyük kabusu olmuştur, olacaktır da. Hükümetimizin hızlı ve isabetli aldığı ekonomik tedbirler ile Türkiye üretmeye, ürettiğini satmaya devam etmektedir. Nitekim geçtiğimiz ilk çeyrek büyümemizin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi bunun en büyük ispatıdır. Devletimiz iş dünyasına ‘biz sizin arkanızdayız’ demiştir.

Ali Çandır - Antalya Ticaret Borsası Başkanı

Türk milleti, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim hukuksuzdur ve kabul edilemez. Halkımız kendi iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, darbecilere prim vermeyeceğini ve demokrasiye bağlı kalacağını kararlılık ve cesaretle göstermiştir. Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşısında, cumhuriyet ve demokrasinin yanındayız. Türkiye bir hukuk devletidir, bundan asla taviz vermeyecektir.

Mahmut Kösemusul - Sakarya TSO Başkanı

15 Temmuz bir milattır. Vatan ve demokrasi nöbeti her zaman devam etmelidir. Üretmeye ve başarılı olmaya ülkemizi ve şehirlerimizi hedefl erine ulaştırmak için çalışmaya mecburuz. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye’nin aydınlık geleceğini, milletin iradesini ve ideallerini hedef alarak gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde, iş dünyası görevlerini bir kez daha hatırlamalıdır. Çünkü ekonomik yaşamın sağlam olması sürecin en önemli unsurlarından biridir. Darbenin karşısında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti vardır. FETÖ/ PDY Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve işaretiyle aziz milletimizin iradesine, hakkına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Milletimiz hamdolsun tarihte olduğu gibi dimdik ayakta; tek yürek, tek ses geleceğe sağlam adımlarla yürümeye, vatan ve demokrasi nöbetine devam ediyor. Sakarya iş dünyası olarak ülkemiz için birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz gücüyle daha büyük bir azimle çalışacak, üretmeyi ve direnmeyi sürdürecek, Türkiye’mizi büyük hedefl erine hep birlikte taşıyacağız.

Salih Zeki Mürzioğlu - Samsun TSO Başkanı

15 Temmuz gecesi, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla 79 milyon hep birlikte, birliğimiz, dirliğimiz, geleceğimiz için sokaklarda omuz omuza mücadele ettik. FETÖ terör örgütünün planlı alçak saldırısı Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle Allah’a çok şükür bozguna uğrayarak, başarısızlıkla sonuçlandı. Ülkemiz üzerinde yıllardır terörün pek çok çeşidiyle mücadele eden ve bu sınırların toprak değil bir vatan olduğu duygusuyla sahiplenen milletimiz adına, 15 Temmuz bir ‘demokrasi hareketi’ olarak tarihe geçmiştir. Demokrasiye sahip çıkma iradesiyle geçirdiğimiz bir yıllık sürece baktığımızda tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir dönem geçirdiğimiz görülüyor. Bunu geçtiğimiz günlerde 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin yayımlanan büyüme rakamları doğruluyor. Pek çok finans kuruluşunun öngörüsünün çok daha ötesinde 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydettik. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Demokrasi varsa hepimiz varız.

Mahmut Aslan - Mersin TSO Meclis Başkanı

Geçen yıl 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi, Türkiye’nin meşru tüm kurumlarına yönelik yapılan bir saldırıydı. Demokrasiye hiçbir müdahaleyi kabul etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, devletiyle bir bütün olarak hain darbe girişimine dur dedi. Demokrasiye sahip çıkmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bunun için iş dünyası olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz. 15 Temmuz’dan sonra hayatın bir an önce olağan akışına döndürülmesi, ekonominin güçlendirilmesi bakımından da can suyu olmuştur. Yatırımların aralıksız sürmesi, Türkiye ekonomisindeki güvenin sağlanması, hız kesmeden sürmüştür. Türkiye’nin demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Bundan sonraki süreçte de ekonomimizin daha da güçlenmesi, hak, hukuk ve adaleti tehdit edecek girişimlerin önlenmesi adına hep birlikte var gücümüzle çalışmalıyız.

Abdullah Özdemir - Mersin Ticaret Borsası Başkanı

Bir yıl önce, 15 Temmuz gecesi, ülkemiz açısından tarihi olaylara sahne oldu. Demokrasimiz, milli irademiz ve ülkemizin bütünlüğü bu gecede hedef alındı. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararlı duruşu, halkımızın olağanüstü direnişi, emniyet mensuplarımız ve silahlı kuvvetlerimizin üstün çabaları ile bu darbe girişimi en az zararla atlatıldı. Takip eden süreçte, ülke genelindeki huzurun yeniden sağlanması ve kamu düzeninin tesisi adına ilan edilen OHALuygulaması halen devam ediyor. Bu sürece duyulan ihtiyaç sona erer ermez uygulamanın kaldırılacağı kanaatindeyim. Diğer yandan, ülke ekonomimizin zarar görmemesi adına alınan tedbirler ve geleceğe yönelik oluşturulan teşvikler neticesinde gerek büyüme ve yatırımlarda gerekse üretim ve istihdamda yeni bir ivme yakaladık. Bu ivmenin 2017 yılının ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyorum. 15 Temmuz 2016 halkımız, meclisimiz, siyasi partilerimiz ve medyamızın bir bütün olarak hareket ettiğimizde neler başarabildiğimizin en önemli göstergesidir. Çevremizdeki jeopolitik risklerin devam ettiği bugünlerde, bu birlik ve beraberlik havasının en çok ihtiyaç duyduğumuz unsur olduğu kanaatindeyim.

Sabri Ünlütürk - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

Türkiye 15 Temmuz gecesi demokrasi adına yeni bir sayfa açtı. Öncelikli temennimiz ülkemiz ve halkımız adına açılan bu yeni demokrasi sayfasının gereklerinin tüm taraflarca yerine getirilerek bunun bir fırsata dönüştürülmesi yönünde. Her ne kadar günlük hayatı olumsuz etkilemiyor olsa da, Türkiye’nin hızla normalleşmesi ve dünya genelindeki Türkiye algısının pozitif yönde değişmesine büyük katkı sağlamak için, hükümetimizin OHAL kararını gözden geçirerek sonlandırmasını umuyoruz. Türk ihracatçısı olarak son 1 yılın büyük bölümünü ihracatımızın düşmemesi için yurtdışında geçirdik. Türkiye’ye gelmekte çekinceleri olan, Türkiye’den ithalat yapma konusunda kafasında soru işaretleri olan müşterilerimizle ticaretimizi devam ettirmek adına önceki yıllara göre en az 3 kat seyahat ettik. Tüm müşterilerimize Türkiye’de seçimle iş başına gelmiş iktidarın görevi başında olduğunu ifade eden bir mektup kaleme alarak 8 bini aşan Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin tüm müşterileriyle paylaşmalarına aracılık ettik. Bu çabalar sonucunda ihracatımız son 1 yılda düşmedi hatta artıda kapandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına demokrasinin, barışın, huzurun ve sosyal refahın maksimum seviyede yaşandığı bir Türkiye diliyorum.

Ali Can Yamanyılmaz - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği Başkanı

Ülke tarihimizde kara bir gün olarak yer 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen, darbe teşebbüsüne karşı, Türkiye milleti ve devleti ile birlik ve beraberlik sergileyerek, bu elim durumun da üstesinden gelmiştir. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak bu yaşanılan olaylar sonucu imajı zedelenen Türk ürünlerimize hak ettiği değeri yeniden kazandırmak için var gücümüzle çalıştık. Bu hain girişim sadece demokrasimizi değil dış dünyada yıllardır büyük güçlüklerle yaratmaya çalıştığımız güçlü Türk markası imajımıza da darbe vurdu. Ama bizler yılmadan çalışmaya üretmeye devam ettik ve bu çalışmalar nihayetinde ekonomimiz bu geçen bir yıllık süreçte gücünü ortaya koydu. Hükümetimizin de desteği ile hem reel kesim hem de finans sektöründe hızlı bir toparlanma süreci geçirdik. Millet olarak birlik içinde omuz omuza vermeye devam ederek Türkiye’mizi daha da büyütmeliyiz. Yeni projeler yaratıp, ülkemizi ileri refah seviyelerine taşımalıyız. Demokrasimize karşı yapılan alçakça saldırıya karşı birlik ve beraberlik içerisinde tek bir yürek olup demokrasi zaferi yaşatan milletimizin bir ferdi olmaktan büyük gurur duydum.

Yusuf Öztürk - İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı

Ülkemizin uçurumun eşiğinden döndüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye’nin varlığına ve birliğine kasteden darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. O gece göğsünü siper eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borçluyuz. Hain kalkışmaya karşı Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve siyasi partilerimizin liderleri el ele vererek devlete ve millete sahip çıktı. Biz de milletçe 15 Temmuz’un yıldönümünü “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde, ülkemizin sahipsiz olmadığını gösterdik. Milletimize yönelik bu acımasız saldırı, milli birlik ve demokrasi inancımızı daha da pekiştirdi. Bu ruh bizde oldukça ülkemizin önünde hiçbir güç duramaz.

Şerif Tosyalı - Osmaniye OSB Başkanı

Milletimiz, ihanet ve şer odaklarına karşı iradesine ve devletine el uzatma cüreti gösterenleri tarihin karanlığına gömerek 15 Temmuz gününün Demokrasi Zaferi olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Bu güçlü inanç ve duruş, millet olarak birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ispatlamıştı. Ülkemizin ve insanımızın geleceği için canını feda eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyor, bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İş dünyası temsilcileri olarak bizler hain darbe girişimini asla unutmadan, millet olarak el ele, omuz omuza ülkemizi daha da büyüteceğiz. Güçlü Türkiye için hedefl erimize daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat yaparak emin adımlarla ilerleyecek, her alanda yeni rekorlar kıracağız. Demokrasi Zaferinin unutulmaması ve unutturulmaması çok önemli. Bizler 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan demokrasi nöbetinde de milletimizle birlikte en ön safta meydanlarda yerimizi alacağız.

Metin Anıl - İnegol TSO Başkanı

15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan saldırı, milletimizin topluca karşı durması ile önlenmiştir. Türk özel sektörü olarak; ülkemiz için demokrasi dışında bir idare şeklini uygun bulmuyoruz. Gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Her zaman demokrasiden, milletimizden ve devletimizden yana olduk ve bu şekilde olmaya kararlıyız. Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak, durmadan üretmeye devam edeceğiz ve Türkiye’yi büyük hedefl erine taşıyacağız. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Sabri Tekli - Mersin Tarsus OSB Başkanı

15 Temmuz süreci sanayiciyi olumsuz etkilemedi. 16 Temmuz’da üretim hatlarımız hız kesmeden çalışmaya devam etti. Bizler ülkemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen üretim, ihracat ve istihdam oranlarını yukarı çekmekten yanayız. Bu anlamda da 15 Temmuz günü yaşanan kanlı darbe girişimi sonrasında bile ülkemize olan güvenimizi yitirmeden çalışmalarımıza devam ettik. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olacağına olan inancımızı yitirmeden, Türk sanayicileri olarak ülkemize olan sonsuz güvenimizi sahaya yansıtarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

BTSO, 15 Temmuz şehitlerini anıtla abideleştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 15 Temmuz gecesinde şehit düşen 249 kahramanın isimlerini 107 ton ağırlığındaki ‘15 Temmuz Şehitleri Anıtı’ ile ölümsüzleştirdi. Şehitlerin isimleri yaş sırasıyla küçükten büyüğe doğru sıralanarak anıt yüzeyine kazındı. Şehitlerin her birini simgeleyen seramik kırmızı karanfillerin yanı sıra ışıklandırma havuzları ve tören alanının da yapılmasıyla, şehitlerin isimlerinin tarih boyu yaşatılması hedefl eniyor. Anıtın açılışı 15 Temmuz’un yıl dönümünde yapılacak. Anıtta kullanılan 107 ton ağırlığındaki özel mermer blok için Atlas Köyü’nün güneyindeki bir taş ocağında 6 adet tek parça doğal Marmara mermeri kesildi. Ocak dibinde sağlamlığı defalarca test edilen bu dev taşlardan çatlamayanı anıt için seçildi. 8 metre genişlik ve 5 metre yüksekliğe ulaşan, 107 ton ağırlığındaki mermer kütlesi, güvenlik önlemleri eşliğinde BTSO’nun Yeniceabat’taki eğitim külliyesine getirildi.