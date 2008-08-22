İş dünyası yasta

Conrad Otel ve Turcas Petrol'ün sahiplerinden Erol ve Erdal Aksoy'un kardeşi işadamı Atilla Aksoy'un cenazesi, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Uzun süredir kanser tedavisi gören 60 yaşındaki işadamının cenaze töreninde, oğlu, kızı, kardeşleri ve eşinin üzüntüden bitkin düştüğü gözlendi. İş ve sanat dünyasının yakından tanıdığı ve sevdiği Aksoy'un cenaze törenine, Hüsnü Özyeğin Şakir Eczacıbaşı gibi işadamlarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Neşe Erberk, Başak Gürsoy, Sait Sökmen, Hülya Avşar, Helin Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren gibi isimler katıldı.