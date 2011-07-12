-İŞ DÜNYASI İNTERNETTEN KONUŞUYOR ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - İş dünyasının internet üzerinden telefon görüşmesini her geçen gün daha çok tercih ettiği belirlendi. In-Stat araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, ilk çıktığında sabit hatlar üzerinden yapılan VoIP (Voice over İnternet Protocol) uygulaması mobil olarak da hızla yayılıyor. Rapora göre 2015 yılında küresel ölçekte 83 milyon VoIP kullanıcısı olacak. Raporda, sabit hatların yanısıra 3G, EDGE, WiFi ve GPRS gibi mobil bağlantılar üzerinden de kullanılabilen, hem tüketici hem de iş dünyasına yönelik olarak çeşitli amaçlarla şekillenen VoIP'in, mobil veri transferi ücretlerindeki düşüş ve mobil kapsama alanlarındaki artış gibi sebeplerden dolayı özellikle son zamanlarda iş dünyası tarafından yoğun bir şekilde talep gördüğü ifade edildi.