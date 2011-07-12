T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İŞ DÜNYASI İNTERNETTEN KONUŞUYOR ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 13:59

-İŞ DÜNYASI İNTERNETTEN KONUŞUYOR ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - İş dünyasının internet üzerinden telefon görüşmesini her geçen gün daha çok tercih ettiği belirlendi. In-Stat araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, ilk çıktığında sabit hatlar üzerinden yapılan VoIP (Voice over İnternet Protocol) uygulaması mobil olarak da hızla yayılıyor. Rapora göre 2015 yılında küresel ölçekte 83 milyon VoIP kullanıcısı olacak. Raporda, sabit hatların yanısıra 3G, EDGE, WiFi ve GPRS gibi mobil bağlantılar üzerinden de kullanılabilen, hem tüketici hem de iş dünyasına yönelik olarak çeşitli amaçlarla şekillenen VoIP'in, mobil veri transferi ücretlerindeki düşüş ve mobil kapsama alanlarındaki artış gibi sebeplerden dolayı özellikle son zamanlarda iş dünyası tarafından yoğun bir şekilde talep gördüğü ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24