İş dünyası günü kurtarıyor: Çeki çekle döndürüyorlar

Türk Lirası’ndaki yaşanan kayıp, büyümedeki yavaşlama derken artan konkordato kararları iş dünyasını piyasa içinde kendi çözümlerini bulmaya yöneltiyor. Finansal kesimde tahsili gecikmiş alacaklar dikkatle izlenirken Türk iş dünyası için nakdin karşılığı olan çekte ‘karnesini’ bozmak istemeyenler karşılıklı uzlaşmaya gidiyor.

İş dünyası vadesi geldiğinde eski çek yenisi ile değiştirilerek vade uzatıldığı gibi, tutar taksitlendirerek ödeniyor.

Dünya gazetesinden Ece Ceyhun ve Sercan Akıncı’nın haberine göre çekini, çekle döndüren iş dünyası temsilcileri özellikle iş ilişkileri geçmiş yıllara dayanan firmaların çeklerinin arkasını yazmak yerine, yeni çekin kabul edildiğini anlatıyorlar.

Karşılıksız çek işlemlerinin çok yüksek olmamasının bir nedenin de şirketler arasındaki uzlaşmanın olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de normal dönemde çeklerin ortalama vadesi 90 gün. Fakat bu süre özellikle son dört ayda 180 güne çıkmış durumda. Uzmanlar herkesin çekini 'takla' attırarak günü kurtarmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Türkiye'deki şirketlerin zarardan değil nakit akışını yönetememek nedeniyle battığını belirten uzmanlar, o nedenle şirketlerin bir şekilde uzlaşmaya çalıştıklarını vurguluyorlar.

“Çek konusunda müthiş bir anlayış var"

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Başkanı Çağatay Baydar “Bir artış trendi var ve bunu normal görüyoruz. Oranlar 2008-2009 krizinde yüzde 7-8’lere kadar gelmişti. Eylülde sektörümüzde yüzde 3.6’ya geldi. Yüzde 4’lere kadar yükselebileceğini öngörüyoruz. Ekim ayı verilerini dikkatle izliyoruz, ilk 15 günlük grafik beklentilerimizden iyi. Karşılıksız çıkan sonradan yapılan tahsilatların yüzde 85’lere kadar çıktığına da işaret eden Baydar, “Çek konusunda müthiş bir anlayış var. Vadelerde esneklik yapılıyor ve karşılıklı uzatıyorlar. Ödenmeyen çekler yeni çeklerle değiştiriliyor. Ödemek için taksit yapılıyor. Ticaretin devamı için küçük ölçekli firmalar birbirine destek oluyor” yorumunu yaptı.

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