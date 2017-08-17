İş dünyası da Trump'a sırt çeviriyor

Göreve başlamasından yedi ay sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın iş dünyasıyla olan ilişkileri donma noktasına geldi. Başkan'ın Virginia'daki aşırı sağcı şiddet olaylarıyla ilgili sözlerine tepki olarak çok sayıda işadamının danışma kurulundan ayrılması üzerine Trump holding patronlarından oluşan iki kurulu da feshetti. Başkanın kararı Doların ve hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu. Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin önde gelen temsilcileriyle Britanya hükümeti ABD Başkanının Charlottesville'deki şiddet olaylarıyla ilgili açıklamasını sert dille eleştirmişti. Gözlemciler, Trump yönetiminin vergi reformu ve altyapı yatırım programını gerçekleştirme şansının azaldığını belirtiyor.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'işadamlarına baskı yapmak yerine' strateji forumu ile sanayi şurasının çalışmalarına son verdiğini duyurdu ve kurul üyelerine teşekkür etti.

Strateji forumu, Trump'ın mesajı öncesinde çalışmalara son verme kararı almıştı. Kurul üyelerinin açıklamasında 'kararın Başkan ile birlikte alındığı' ve 'kurul çalışmalarına katılma tartışmasının asıl amaçlardan saptırdığı' belirtildi. 'Ülkede hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve şiddete yer olmadığına' da açıklamada yer verildi.

Reformlar tehlikeye girebilir

Son günlerde çok sayıda işadamı danışmanlar kurulundan ayrılmıştı. Donald Trump kuruldan ayrılanların her birinin yerini alacak çok sayıda yönetim kurulu başkanı bulunduğunu söylemişti. ABD'nin dünya iklim anlaşmasından ayrılacağının açıklanması üzerine Tesla'nın patronu Elon Musk ve Disney yönetim kurulu başkanı Robert Iger strateji platformunu terk etmişti.

Danışmanlık şirketi Tempus Consulting'den John Doyle kurulların feshedilmesinin Washington yönetimindeki problemlerin arttığının kanıtı olduğunu belirtti ve Trump yönetiminin vergi ve altyapı reformlarını tehlikeye attığını söyledi. Greenwood Capital'ın yatırım uzmanlarından Walter Todd bütçe tasarısının yasalaştığına ve yakında federal devletin borçlanma sınırının yükseltilmesi gerekeceğine işaret etti. Todd, "Bu ortamda sonuç almak zaten zordu. Trump'un attığı adımlar yüzünden daha da zorlaştı", dedi.

Tepkiler sürüyor

Başkan Donald Trump'un Charllottesville'de bir kadının ölmesine, çok sayıda göstericinin de yaralanmasına yol açan olaylardan aşırı sağcıları kınamak yerine onlar kadar aşırı solcuların da sorumlu olduklarını söylemesi büyük tepkiye yol açmıştı. Trump Salı günkü beyanatında da "Ortada suç var ama her iki safta çok dürüst insanlar da var", demişti.

Başkanın sözleri Demokrat Parti gibi Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri tarafından da eleştirildi. Trump'un kullandığı ifadeleri uygun bulmadıklarını belirtenler arasında eski Cumhuriyetçi Başkanlar George Bush ve George W. Bush da bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato grup başkanı Mitch McConnell Trump'un adını zikretmemekle birlikte "Neonazi'nin iyisi olmaz", dedi. Britanya Başbakanı Theresa May 'faşist şiddet propagandası yapanlarla onlara karşı çıkanların aynı kefeye konamayacağını' ifade etti. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz da 'sağcı şiddetin tehlikesiz gibi gösterilmeye çalışılamayacağını' dile getirdi.

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DW, Reuters, ap/AG, BK