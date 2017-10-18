İş Dünyası 3. Tarafların Etik ve Uyum Risklerini Tartıştı

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Şirketlerin 3. Taraf Etik ve Uyum Riskleri Yönetimi Konferansı’nda, üçüncü taraflarla ilişkilerden kaynaklanan etik ve uyum risklerinin nasıl azaltılabileceği ve bu konuya ilişkin en iyi uluslararası uygulamalar masaya yatırıldı.

YASED Başkan Vekili Steven Young, konferanstaki konuşmasında, “Uluslararası araştırmalara baktığımızda, etik, uyum, suistimaller gibi, bir şirketin başına gelebilecek ‘en kötü şeylerin’ kök sebepleri arasında, çoğu zaman ‘üçüncü taraflar’ başı çekiyor. Suistimalleri önlemeye yönelik yasalar; üçüncü taraflara ilişkin riskleri şirketin kendi riski olarak görüyor ve şirketlerin bu risklere ilişkin önlemler almasını bekliyor. Özel sektör olarak bu konuda kat edeceğimiz mesafenin ve elde edeceğimiz başarıların, ülkemizde bu alanda karşılaşılan risklerin de en aza indirgenmesine yardımcı olacağına inanıyorum.” dedi.

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Asım Barlın ise konuşmasında, şirket içi ve üçüncü taraf suistimallerinin şirketlerin cirosunun yüzde beşine, Dünya Bankası verilerine göre de dünya ekonomisinin yüzde ikisine karşılık geldiğini söyledi.

Barlın, iş etiği ve uyum risklerinin etkin yönetimindeki başarının sadece şirketlerin verimliliğini artırmakta değil iş yapılan ülkedeki, hatta dünyadaki ticari verimliliğin temel taşlarından biri olduğunun altını çizerek, “Kurucuları arasında, başta Siemens, Bosch, Sabancı Holding ve Microsoft gibi YASED üyelerinin bulunmasından onur duyduğumuz Etik ve İtibar Derneği, kurulduğu günden bugüne Türkiye iş dünyasında hem sektöründe hem de kurumsal dünya vatandaşlığı kimliği ile iş yapmakta lider ve örnek olan şirketlere etik risklerini yönetmekle ilgili, yöntem ve araçlar sunmaya devam ediyor; ortak bir etik kimliğin yapı taşı olma gayretini sürdürüyor” dedi.

Fikret Sebilcioğlu ve Altuğ Özgün’ün moderatörlüğünde düzenlenen ana panelde ise General Electric (GE) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, GSK Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Emin Fadıllıoğlu, Pepsico Genel Müdürü Ahmet Levent Yüksel ve Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde etik ve uyum konusunda üye şirketlerin üçüncü taraflarla yaşamış oldukları küresel ve yerel sorunlar, yaratılan çözümler, çıkarılan dersler ve en iyi uluslararası uygulamalar CEO’lar tarafından ele alındı. Konuşmacılar, üçüncü taraflarla yaşanan sorunların yatırım ortamına olan etkilerine de değindi.

Uzmanlar, bilgilendirme kapsamında “Üçüncü taraf evreninde kimler var”, “Üçüncü taraf riskleri neden şirket riskleridir”, “Üçüncü taraf risk değerlendirmesi nasıl olmalı, “Özel sektör için üçüncü taraf risklerinin önemi ve yatırımlara etkisi nedir” konularını mercek altına aldı.