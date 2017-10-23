İş dünyası 10. Uluslararası Kalite Zirvesi’nde buluştu

Celal Sönmez / Londra, 23 Ekim (DHA) - Londra’da, imalat ve hizmet sektöründe inovasyona yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden iş dünyasının örnek isimleri deneyimlerini paylaşmak üzere 10. International Quality Summit’te (10. Uluslararası Kalite Zirvesi) bir araya geldi.

Lobin International Yönetim Başkanı Fahri Ustaoğlu tarafından gerçekleştirilen, organizasyon ve sunuculuğu organizatör Zeynep Ober tarafından yapılan 10th International Quality Summit, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE’nin önemini konuşmak için Londra toplandı.

İş dünyası temsilcileri, dünyada pazar payını arttırabilmek, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşmak ve AR-GE konumlandırmasının önemini vurgulamak için Londra’da buluştular.

Lobin International, bu amaçla Londra ve Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikleri ile, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK’lar ve bürokrasinin de katılımcılar arasında bulunacağı Uluslararası Kalite Konferansını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yanı sıra Dünya’dan da iş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçeklesen konferansta talepler ve beklentiler üzerine yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkânları aranacak ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvurulmuştur.

Zirve Lobin International in Başkanı Fahri Ustaoğlu, TBCCI Genel Müdürü Yavuz Sökmen, KKTC Temsilcisi Zehra Başaran, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Southbank Üniversitesi Rektörü Ali Bayyati, Universal Hastaneler Gurubu ve Yeni Yuzyil Üniversitesi CEO su Dr Azmi Ofluoğlu , Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu Sözcüsü Bartin Milletvekili Yilmaz Tunc’un acilis konuşmalarından sonra Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen, Monacolu sanatçı ve is adamı Patrick Faure,Baroness Marie Claire ve Alvensleben, Sofra Restaurantları’nın sahibi Hüseyin Özer, Genna Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tuncer konuşma yaptılar.

Huseyin Ozer’in sundugu büfe ikramından sonra ödül töreni başladı ve plaketler dağıtıldı.

Plaket alanlar

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Sözcüsü Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TC Londra Büyükelçili adına Enis Tekcan, T.C. Londra Başkonsolosluğu adına Fatih Topçu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, KKTC temsilcisi Zehra Başaran, TBCCI Genel Müdürü Yavuz Sökmen, Payas Hatay belediye Başkanı Bekir Altan, Southbank Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Bayati, Hatay Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen , Monacolu iş adamı Patrick Faure, Baroness Marie Claire von Alvensleben, Genna Ajans yönetim kurulu Başkanı Selim Tuncer, Sofra Restaurantlar sahibi Hüseyin Özer, Kahve Durağı CEO’su Fazıl Aydin, su ürünleri yatırımcısı Coşkun Aslan, Tulip Holidays Başkanı Itır Sökmen, BTKD Başkanı Mavis Fuchs ve moda ve sanat danışmanı, organizatör Zeynep Ober plaket aldılar.

İbrahim Tatlıses’in oğlu pop sarkıcısı İdo Tatlıses yılın erkek pop müziği sanatçısı odunlunu, pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ yılın bayan pop müziği sanatçısı odunlunu ve Türk halk müziği sanatçısı Ekin ise Yılın Halk Müziği sanatçısı ödüllerini aldılar.