'İş değil insan korunacak'

T24-



Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) bugünkü toplantısında, Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin taslağı görüşüldü.





İşsizlik sorununun çözümü için üzerinde çalıştıkları Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin 6 temel ilke ve bu ilkeler çerçevesinde belirlenen 4 ana strateji üzerinde kurgulandığını anlatan Dinçer, çalışmanın 2023 yılına kadar yıl yıl hedefleri ve ana vizyonu oluşturacak bir tanımlamayı içerdiğini bildirdi.





Dinçer, üçüncü ilkelerinin de ''çalışma hayatında bundan sonra işi değil insanı koruyan bir yaklaşım'' olduğunu bildirirken, ''çalışma hayatında bundan sonra işi değil insanı koruyan bir yaklaşımı sunmaya çaba gösteriyoruz. İşi korumak yerine insanı korumayı, işi sağlama almak yerine insanı yetiştirmeyi öne çıkaran bir iş gücü piyasası oluşturma çabasına giriyoruz'' dedi.







SOSYAL DİYALOG ESAS ALINACAK





Çalışma hazırlanırken sosyal diyaloğun esas alınmasını da bir diğer temel ilke olarak belirlediklerini ve buna çok özen gösterdiklerini anlatan Dinçer, bundan sonraki süreçte de bu diyalog için çaba sarf edeceklerini, hem karar alırken hem uygularken hem de denetlerken birlikte hareket etmek için yeni modeller, yaklaşımlar sunmaya çalışacaklarını söyledi.



İSTİHDAMA DOST BÜYÜME





Dinçer, bu temel ilkeler çerçevesinde belirlenen 4 ana stratejiye ilişkin bilgi verirken de ''Ekonomik büyümenin sağlanması birinci ana stratejimiz. Ekonomik büyümeyi sağlamak tek başına yetmeyecek gibi görünüyor. Beraberinde istihdama dost bir büyümeyi öngörmemiz gerekiyor'' dedi.





İstihdama katılım oranlarının, özelikle kadınların ve gençlerin katılım oranlarının artırılmasına özen gösterdiklerini belirten Dinçer, ''İstihdama katılım oranlarını sadece yüzde 1 oranında artırırsak bu yaklaşık 520 bin kişiye yeni iş sahası yaratmak anlamına geliyor'' diye konuştu.

Üçüncü ana stratejinin ''çalışma hayatında kesinlikle esnekliğin sağlanması'' olduğunu anlatan Dinçer, son olarak ''sosyal koruma ağının genişletilmesini'' ana strateji olarak belirlediklerini bildirdi. Çalışma Bakanı, ''İşsizlik fonunun kullanılmasıyla ve diğer sosyal yardım ve destek gibi konularda çok belirgin bir şekilde sosyal koruma ağının genişletilmesi ana hedeflerimiz arasında'' dedi.