İş cinayetlerini protesto eden 14 öğrenciye gözaltı

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde iş kazasında hayatını kaybeden Ali Çalışkan için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalede bulundu. İş cinayetini protesto eden 14 öğrenci gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Ali Çalışkan hayatını kaybetmişti. Durumu protesto etmek için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) önünde toplanan öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.

Özel güvenliğin müdahalesiyle Mühendislik Fakültesi önüne geçen öğrenciler, açıklamalarını burada yapmak istedi. Mühendislik Fakültesi önünde özel güvenlik ve çevik kuvvetin sert müdahalesiyle karşılaşan öğrencilerden 14’ü gözaltına alındı.