İş cinayetinde ölen işçiler 40 lira yevmiyeyle çalışıyordu, kimi kredi, kimi bayramlık parası biriktiriyordu!

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, süt tankeri ile tarım işçilerini taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada ölen işçilerin yaşadığı Salihli'nin Çökelek Köyü'nde yas var. Günlüğü 40 liradan çalışmak için açık kamyonette taşınırken iş cinayetine kurban gidenlerle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar yürek burkuyor. Yaşamını yitirenlerden Nesrin Aydın ile Mehmet Aydın'ın 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Nesrin Aydın'ın 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Kazada ölenlerden aynı aileden kamyonet sürücüsü Seydi Aydın, eşi Ayşe Aydın, gelini üç aylık hamile Nesrin Aydın, kayınvalidesi Kezban Uysal ve dürünü Azize Kars'ın, banka kredi borcunu ödemek için çalıştıkları öğrenildi.

Sürücü Seydi Aydın'ın, kazada kullandığı kamyoneti 1.5 yıl önce kayınvalidesi Kezban Uysal'ın bankadan çektiği kredi ile aldığı, ayrıca oğlunu evlendirirken de yine kredi çektiği belirtildi.

Veda eder gibi işe gitti

Ölenlerden evli ve iki çocuk annesi41 yaşındaki Yıldız Öztürk'ün eşi Mustafa Öztürk, sabah eşiyle son konuşmasını anlattı. Mustafa Öztürk, "Akşam benimle baş başa çay içmek istediğini söyledi. Biz de birlikte oturup çay içtik. Hatta bugün işi bittikten sonra bir yakınımızın evinde çay içmek, yemek yemek için buluşacaktık. Sabahleyin bana 'Ben gidiyorum Mustafa çocuklara iyi bak' dedi. Adeta veda eder gibi gitti" diye konuştu.

Bayramlık kıyafet istemişti

Kazada annesi Nurdane Kaya'yla yaşamını yitiren 15 yaşındaki Burak Kaya'nın ise bayramlık kıyafet alabilmek için grupla birlikte çalışmaya gittiği öğrenildi. Burak Kaya'nın bayramda yeni kıyafetiyle dolaşmak için çıktığı yolculukta yaşamını yitirmesi üzüntü yarattı.

HDP'li Kürkçü'den Twitter'dan tepki

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'ndeki kazayla ilgili twitter'dan yaptığı açıklamada, işçilerin güvencesiz çalıştırılıp, canlı hayvan gibi taşındığını öne sürerek, şunları yazdı:

"15 işçinin iş katliamında hayatını kaybettiği Çökelek Köyü'nden cenazelerin otopsisinin yapıldığı Salihli'ye ailelerle görüşmeye gidiyoruz. Cinayetin arkadındaki saik her zamanki gibi kar hırsı. İşçilerin canlı hayvan naklinden vahim koşullarda taşınması. Güvencesiz çalışma."