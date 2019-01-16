İş cinayeti | Çocuk işçi Eren'in 4 yıldır süren davasında şirket ortaklarına beraat, diğer sanıklara iyi hal indirimi!

İstanbul Esenyurt’ta, 31 Ekim 2013 tarihinde, Özel Doğa Hastanesi’nin tabelasını onarmak isterken hastanenin hemen üzerinden geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitiren çocuk işçi Eren Eroğlu (17) ile ilgili dava dün sonuçlandı. 3 sanık beraat ederken; diğer sanıklara ‘iyi hal indirimi’ uygulandı. Bir sanığa 3 yıl 4 ay, 3 sanığa ise ikişer yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Birgün'de yer alan habere göre Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 yıldır süren davada bugüne dek 6 mahkeme başkanı, 16 üye, 6 savcı değişti. Tutuksuz sanıkların katılmadığı son duruşmada konuşan baba Erdinç Eroğlu, 17 yaşındaki oğlunun çalışmaması gereken bir yere gönderilerek, hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığını hatırlattı, tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘taksirle öldürmek’ suçundan yargılanan Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları ile Eren’in çalıştığı TDS Reklam şirketinin ortakları Feridun Taktak ve Pınar Öz’ün olayda taksirlerinin bulunmadığını öne sürerek beraatlarına karar verdi.

Tüm sanıklara indirim

Şirketin mesul müdürü sanık Erol Mutlu’nun taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan bilirkişilerce asli derecede kusurlu bulunduğunu dikkate alan mahkeme, Mutlu’yu 4 yıl hapse mahkûm etti; ancak ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak bu cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

Mahkeme, sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa, ustabaşı Emin Telbisoğlu ve hastane işletme müdürü Ulucan Köse’nin de tali derecede kusurlu bulunduklarını dikkate alarak sanıklara ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verdi; ancak yine ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak cezalarını 2 yıl 6 ay hapse dönüştürdü.

"Hukuksuz kararı tanımıyoruz"

Adalet Arayan İşçi Aileleri, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Eren Eroğlu’nun babası Erdinç Eroğlu, kusurları belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğine dikkat çekerek, “Bizler 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz” dedi.

Davada tüm sorumluların yargılanmadığına da vurgu yapan Eroğlu, “Yüksek gerilim hattının altına bina yapılmasına ve iskan edilmesine izin vererek suç işleyenler de yargılansın” diye konuştu. Anne Nezahat Eroğlu ise “Bir çocuk, bir can gitmiş, verilen ceza 2 sene olmamalıydı” diyerek isyan etti.