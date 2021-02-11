İş bulma ümidini yitirenler iki yılda üç kat artarak kayıtlı tarihin en yükseğine çıktı; TÜİK tarafından işsiz sayılmıyorlar...

Son dört hafta içinde iş aramadığı için Türkiye İstatistik Kurumu’nun işsiz tanımına uymayan ancak “İş bulma ümidim olmadığı için iş aramıyorum ancak iş olsa çalışırım” diyenlerin sayısı iki yılda üç kattan fazla artarak 522 binden 1 milyon 674 bine çıktı.

BirGün gazetesinden Ozan Gündoğdu, bunun ölçüm yapılan yakın tarihin en yüksek seviyesi olduğuna dikkat çekti.

Üniversite mezunları arasında ise ümitsiz işsizlerin sayısı 2018 kasımında 87 bin iken 2021 kasım ayında 309 bine yükseldi.

TÜİK verisinde işsiz olarak görünmüyorlar

Ümitsiz işsizler TÜİK'in işsiz tanımına girmiyor. TÜİK işsiz kategorisindeki kişileri şöyle tanımlıyor:

"İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz nüfusa dahildirler"

2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak 'son 4 hafta' yerine 'son 3 ay' kullanılmaktaydı.

Ekonomi Servisi