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Yaşam

İş bulduğu gün intihar etti

Bir süredir işsiz olan öğrenci, organisazyon şirketinde işe başladığı gün oturduğu apartmanın 5’inci katından atlayarak intihar etti.

31 Ocak 2010 02:00

 T24- Şişli’de, bir süredir işsiz olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Onur Tuncelli (24), organisazyon şirketinde işe başladığı gün oturduğu apartmanın 5’inci katından atlayarak intihar etti.



Beşiktaş’daki bir organisazyon şirketinde işe başlayan Onur Tuncelli, Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi Çakırsaray Apartmanı Numara 23/5’de, 3 arkadaşıyla kaldığı evin penceresinden, saat 03.00 sıralarında atladı. Gürültü üzerine uyanan ev arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Onur Tuncelli’nin olay anında öldüğünü belirledi.


Yapılan incelemenin ardından Onur Tuncelli'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arkadaşları, Onur Tuncelli’nin maddi sorunlar yaşadığını ancak intiharı düşünebilecek bir insan olmadığını ve iş bulduğu gün intihar etmesine bir anlam veremediklerini söyledi.Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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