İş bulamayınca sözleşmeli er olan Sercan, 6'ncı ayında şehit düştü (2)

SEVGİLİSİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: CİĞERİM YANIYOR

Hakkari\'de PKK\'nın saldırısı sonucu şehit olan Edirneli sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın sevgilisi Tuğba Selen, sosyal medyadaki kişisel hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlayıp duygularını paylaştı. Tuğba Selen, dün yayınladığı ve üzerinde \'Sevdin mi dünyalık değil, ahretlik seveceksin! Mahşer günü sevdiğinin elinden tutup Allah\'a yürüyeceksin\' yazılı fotoğrafı paylaşıp altına da \"Sercan\'ım beni bıraktın gittin yaktın beni Sercan\'ım. Ölenle ölünmez lafı dünyanın en saçma lafı dayanamıyorum. Ciğerim yanıyor güçlü değilim, geleceğim eksildi, hayallerimiz yıkıldı. izne gelecektin son kez dokunamadım sana neden bıraktın beni Sercan\'ım nedennnnn. Seni çok seviyorum kalbim dünyam her şeyim. Mekanın cennet olsun paşam rahat uyu şehidim\" yazdı.

Tuğba Selen\'e arkadaşları çok sayıda yorum yaparak başsağlığı diledi. Şehit Sercan Fidan yarın Edirne\'nin Meriç İlçesi\'nde bağlı Küplü Beldesi\'nde toprağa verilecek.

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