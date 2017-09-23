İş bulamayınca sözleşmeli er olan Sercan, 6'ncı ayında şehit düştü

Engin ÖZMEN/MERİÇ(Edirne), (DHA)- HAKKARİ’de Tekeli Üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'tan düzenlediği silahlıda şehit olan sözleşmeli er 25 yaşındaki Sercan Fidan’ın acı haberi memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki babasının evine verildi. Oğlunun şehit haberini alan Refik ve Zeynep Fidan çifti sinir krizleri geçirirken, amcası İbrahim Fidan, şehit Sercan\'ın son bir kaç yılda sözleşmeli er olmaya çalıştığını söyledi.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristler Kuzey Irak tarfından havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan ile 1 sivil işçi şehit oldu, 2 askeri personel yaralandı. Sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın şehit olduğu haberi memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki baba ocağına ateş düşürdü. Şehit ailesine acı haberi Uzunköprü 2’inci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Armağan Paytoncu verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Refik ve Zeynep Fidan çifti sinir krizleri geçirirken, hazır bekletilen ambulansa alınarak tedavi edildi. Şehit ailesinin oturduğu ev ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, baba Refik Fidan evlerinin bahçesinde taziyeleri kabul etti. Anne Zeynep Fidan ise bahçede taziyeler sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sercan Fidan\'ın amcası İbrahim Fidan, acı haberi sosyal medyadan gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

\"En son Ramazan Bayramı\'nda geldi o zaman görüştük daha sonra sözleşmeli er oldu. Nisan ayında Isparta\'ya gitti. Sonrada Hakkari\'ye ataması oldu. Sercan\'ın şehit olduğunu önce sosyal medyadan gördüm. Daha sonra arkadaşım olan Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çitçi haber verdi. Küplü\'de iş imkanı olmadığı için sözleşmeli er olmak istiyordu. Birkaç yıldır olmak istedi, Nisan ayında oldu. Çok yazık artık bu terör bitsin, başkasının canı yanmasın Çok hızlı bir çocuktu, yazık oldu.\"

Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesi yarın öğleleyin kılınacak namaz ardından Edirne\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı Küplü Beldesi\'nde toprağa verilecek.

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