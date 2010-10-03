İş bırakan memura maaş cezasına iptal

T24- Sendikayla birlikte bir günlük iş bırakma eylemine katılan memura verilen 'aylıktan kesme' cezasını mahkeme kaldırdı.





Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanı ve Türk Sağlık-Sen Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ebe Arzu Kara, 25 Kasım 2009'da memur konfederasyonlarının aldığı karar doğrultusunda bir günlük iş bırakma eylemine katıldı.



Kara'ya, 657 sayılı kanuna göre 1/30 oranında ''aylıktan kesme'' cezası verildi. Kara, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Baştabipliğinin bu işleminin iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı.



Tarafların savunmalarının ardından mahkeme idarenin işlemini iptal etti.



Mahkemenin kararında, davacının, üyesi ve yöneticisi bulunduğu sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun yetkili kurullarınca alınan karara uyarak ''grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı'' ve ''2010 yılında öngörülen zammı'' protesto etmek amacıyla 25 Kasım 2009'da bir gün mesaiye gelmediğinin anlaşıldığı belirtildi.



Kararda, davacının sendikal faaliyet kapsamında yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katılmasının disiplin suçu oluşturmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.