İş başvurusu yapanlar 'Facebook'a dikkat

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Genel Başkanı Nizamettin Bilici, işverenlerin, iş başvurusu yapanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için facebook'u kullandığını ileri sürdü.

Nizamettin Bilici, Türkiye'de sosyal medya kullanımının çok ileri düzeyde olduğunu ve bu konuda Türkiye'nin dünyada üçüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

Sosyal medya üzerinden yapılan bütün yazışmaların ve dahil olunan bütün grupların hayatı etkileyebileceğinin ifade eden Bilici, şöyle konuştu:

''Gençler belirli gruplara üye oluyor. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri sürekli değişiyor. Orada üye olduğunun grup, zamanla bambaşka bir şekle bürünebiliyor. İşveren, iş başvurunuz sonrası nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu anlamak için facebook'u kullanıyor. İş başvurusu veya iş görüşmesi yapacak kişiler, hesaplarında uygun olmayan veri bulunduğundan şüpheleniyorsa, hesaplarını geçici olarak dondurmalıdır. Burada yapacağınız her şey atanamamanıza bile neden olabilir. İstihbarat artık, elektronik ortamda yapılıyor. Bu verileri işlerken dikkatli olunmalıdır.''