T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İş Bankası'nda POAŞ açıklaması: İddialar hukuki bir zemine dayanmıyor

Bazı yöneticilerin Petrol Ofisi'nde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilmişti

24 Mart 2016 00:13

İş Bankası, bazı yöneticileri hakkında çıkan Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin KAP'a bir açıklama yaptı. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Bankamız yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine yönelik iddiaların hukuki bir zemine dayanmadığının yargılama sürecinde de görüleceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye İş Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, bankanın Petrol Ofisi AŞ'de hissedar olduğu 2001-2005 dönemini de içeren 2001-2007 yılları arasında POAŞ yönetim kurulunda görev yapmış olan üyeler ile bazı üst düzey yöneticiler hakkında, POAŞ'ın akaryakıt ithalat işlemlerinin bir bölümüne ilişkin olarak, bir iddianame hazırlandığı ve bu iddianamenin görevli mahkeme tarafından yargılama konusu edildiği belirtildi.  

Açıklamada, "Bankamız yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine yönelik iddiaların hukuki bir zemine dayanmadığının yargılama sürecinde de görüleceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

iş bankasıpetrol ofisipoaşakaryakıt kaçakçılığıhaber

İlgili Haberler

POAŞ iddianamesi kabul edildi; Aydın Doğan ve Ersin Özince'ye hapis istemi

Petrol Ofisi'nde 2001-2008 yılları arasında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddia edilmişti

Doğan Grubu: POAŞ hakkındaki iddiaların hepsi iftira!

"Hepsi asılsız, hepsi iftira..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24