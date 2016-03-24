İş Bankası'nda POAŞ açıklaması: İddialar hukuki bir zemine dayanmıyor

İş Bankası, bazı yöneticileri hakkında çıkan Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin KAP'a bir açıklama yaptı. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Bankamız yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine yönelik iddiaların hukuki bir zemine dayanmadığının yargılama sürecinde de görüleceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye İş Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, bankanın Petrol Ofisi AŞ'de hissedar olduğu 2001-2005 dönemini de içeren 2001-2007 yılları arasında POAŞ yönetim kurulunda görev yapmış olan üyeler ile bazı üst düzey yöneticiler hakkında, POAŞ'ın akaryakıt ithalat işlemlerinin bir bölümüne ilişkin olarak, bir iddianame hazırlandığı ve bu iddianamenin görevli mahkeme tarafından yargılama konusu edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bankamız yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine yönelik iddiaların hukuki bir zemine dayanmadığının yargılama sürecinde de görüleceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.