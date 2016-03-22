Doğan Grubu: POAŞ hakkındaki iddiaların hepsi iftira!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin aralarında iş adamı Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmesi üzerine Doğan Grubu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu ileri sürüldü.

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından yapılan “Uydurma ve saçma suçlamalarla yargısız infaz” başlıklı açıklama şöyle:

"Daha önce defalarca gündeme getirilen, vergi incelemeleri ve davalarda birçok kez aklanan Petrol Ofisi (POAŞ) hakkındaki asılsız iddialar, basına sızdırılan bir iddianame çerçevesinde tekrar sahneye sürüldü. POAŞ’la ilgili asılsız iddia ve gerçekleri bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

HEPSİ ASILSIZ... HEPSİ İFTİRA...

İFTİRA BİR:

EKSİK İTHALAT VERGİSİ ÖDEMEK...

Sıfır vergi uygulanıyor

Akaryakıt ürünleri ithalinde, devlet sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu nedenle POAŞ’ın ithal ettiği akaryakıt ürünlerinde vergi kaçakçılığı yaptığını iddia etmek, saçmalığın daniskasıdır.

İFTİRA İKİ:

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK...

Haksız tek bir kuruş bile yoktur

Halka açık bir şirket olan POAŞ, düzenli olarak kamu kurumlarının denetimlerinden geçmiştir. Tüm işlemlerinde ve ithalatında yasalara aykırı hiçbir yön yoktur. Haksız tek bir kuruş bile elde edilmemiştir.

İFTİRA ÜÇ:

VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK VERGİ KAÇIRMAK...

Sıfır olan vergi kaçırılamaz

Zaten sıfır olan bir verginin neresi değiştirilebilir ki? Zaten sıfır olan bir verginin neresi kaçırılabilir ki? Uzun açıklamalara hiç gerek yok. Bu iddia da saçmadır, hatta gülünçtür.

İFTİRA DÖRT:

AKARYAKIT GEMİLERİNİN EVRAKLARINDA OYNAMA YAPMAK...

Hayal ürünü bir iddia

POAŞ, hiçbir evrakta tahrifat yapmamıştır. Bu iddiayı destekleyecek tek bir somut delil bile ortaya konamaz. Vergisi sıfır olan bir olayda evrakta tahrifat yapıldığı iddiasını anlamak imkansızdır. Bu tamamen gerçek dışı, tamamen hayali bir iddiadır.

İFTİRA BEŞ:

ÇIKAR AMAÇLI ÖRGÜT KURMAK...

Çok çirkin bir iftira

Aydın Doğan hakkında ortaya atılan bu iddia çok çirkin, çok yakışıksız ve çok ayıp bir iddiadır. Bu iddiaya verilecek cevap yoktur. Bu çirkin ve yakışıksız iddiayı ortaya atanlar, ancak Allah’a havale edilirler.

İFTİRA ALTI:

'DOĞAN VE ÖZİNCE ÖRGÜT ÜYESİDİR' İDDİASI

İnsafsız bir saldırı

Yaklaşık 60 yıldır ülkemiz ekonomisine hizmet veren... Dürüst, yasalara saygılı ve onurlu bir işadamı olan... On binlerce kişiye iş sağlayan... Türkiye’nin sayılı şirketlerinin kurucusu ve onursal başkanı olan... Aydın Doğan’a “örgüt üyesi” demek, insafsız bir saldırıdan başka bir şey değildir. Aydın Doğan yasalara uygun iş yapar, örgüt kurmaz. Kaldı ki Aydın Doğan ve Ersin Özince’nin POAŞ’ta doğrudan ortak olmamaları gerçeği, bu iftiranın ne denli savruk ve özensiz bir şekilde ortaya atıldığının kanıtından başka bir şey değildir.

İFTİRA YEDİ:

DEVLETE 6.3 MİLYON ZARAR VERMEK...

Devlete zarar verilmemiştir

Devlete 6.3 milyon dolar zarar verme iddiası, eksik KDV ödendiği iddiasına dayandırılmaktadır. Bu iddia da tam bir zırvadır. KDV tanımı gereği, son kullanıcı tarafından ödenen bir vergidir. POAŞ’ın ödediği nihai KDV’de de bayilerine gerçekleştirdiği KDV esas alınarak hesaplanır. POAŞ’ta yapılan tüm ithalat işlemleri sebebiyle gümrük vergisi ve KDV açısından herhangi bir kayıp veya eksik ödeme söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Doğan Grubu adına

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu"