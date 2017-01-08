T24 LogoT24 Logo
Medya

İş Bankası'na 14.1 milyon liralık vergi cezası

"Bankamız, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı yasal hakları kullanılacaktır"

08 Ocak 2017 19:00

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu. Banka’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masrafları KKDF açısından incelenmiş olup, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5 milyon 503 bin 8,38 TL KKDF ve 8 milyon 629 bin 166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14 milyon 132 bin 174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır".

ETİKETLER

İş Bankasıvergiceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24