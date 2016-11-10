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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı: Cumhuriyet okuruyum, nokta!

“Toplumun desteklediği çağdaş kurumlar daima ait olduğu yeri bulur"

10 Kasım 2016 21:54

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma ile yazar ve yöneticilerin tutuklanmasıyla ilgili “Toplumun desteklediği çağdaş kurumlar daima ait olduğu yeri bulur. Tarihte yerini bulur. Ben okurunuz olmaya devam edeceğim” dedi. Özince, “18 yaşımdan beri Cumhuriyet okuruyum. Nokta” diye konuştu.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre, Özince sözlerine şöyle devam etti: 

“Onun için de çok şeyler geldi gitti. Bu noktadayız. Enseyi karartmamak lazım. Her şey geçer. Netice itibarıyla Atatürk’ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti her zaman payidar olacaktır. Ve ona yakışan her türlü kurumsal örgüt de kendini çağdaş çizgide tutabileceği ölçüde tarihte var olacaktır. İç ve dış kamuoyunda da ait olduğu yeri bulur. Ben özellikle kaçındığımdan da değil ama İş Bankası’na el konma söylemi olduğunda bana bir şey soran olmadı. Hiç ihtiyaç yok sorulmasına da. Toplumun desteklediği çağdaş kurumlar daima ait olduğu yeri bulur. Tarihte yerini bulur. Ben okurunuz olmaya devam edeceğim. Size kolay gelsin.”

Cumhuriyet’in bu durum atlatacağından hiç tereddütümüzün olmaması gerektiğini söyleyen Özince, dün akşam Zülfü Livaneli ile arasında geçen konuşmayı da şöyle aktardı: 

“Dün akşam Zülfü Livaneli’nin 50. yıl konserindeydik. Orada da konuştuk, dedi ki ‘Bu memlekette her şey başınıza gelebilir. Taş da düşebilir, ayı da çıkabilir.’ Öyle, çeşitli şeyler olabilir insanlara.” 

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