İş Bankası Rusya'da banka satın alıyor

T24-

Özince, şunları söyledi.

''Balkanlar, bu son krizin yarattığı imkanların değerlendirilmesi açısından önemli. Doğrusu, biz Balkanlar'da pek ümitli değildik. Yunanistan, Avusturya bankaları başta olmak üzere, Balkanları oldukça ciddi almışlardı. Fakat, özellikle Yunanistan'da, Avusturya'da, İtalya'da yaşanan kriz bu ülkelerin bankalarının, Balkanlar'daki yatırımlarını satmalarına neden olur mu diye fırsatçı bir yaklaşımla bekliyoruz.

Ama kıymetli sermayemizi de küçücük ülkelerde boşu boşuna heba etmemizi gerektirir bir şey yok.

Ancak, bu ülkeler arasında Türk azınlıkların veya çoğunlukların olduğu Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelere özel ilgi gösterebiliriz.''





İŞ BANKASI VE KKTC





İş Bankasının Türk ekonomisinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu Kıbrıs Türklerinin de her zaman bu kapsamın içinde düşünüldüğünü kaydeden Ersin Özince, Kıbrıs'a 1955'de gelen İş Bankasının Kıbrıs Türkünün mukavemet hareketinin içinde rol aldığını vurguladı.

KKTC'nin İskele bölgesinde İş Bankasının KKTC'deki 14. şubesini en kısa sürede açmaya niyetli olduklarını belirten Özince, şube yatırımlarından ziyade, destek oldukları yatırımların önemli olduğunu belirtti. (aa)