İş Bankası: Öyle bir iştahımız var ki; sermaye versinler, sektörü yerinden oynatalım

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Arşimet’in "Bana uzun bir kaldıraç ve dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım sözüne atıfta bulunarak “Şu anda bankanın öyle bir iştahı ve iş yapma gücü var ki... Bize sermaye versinler, sektörü yerinden oynatalım” dedi.



Gazete Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas'ın haberine göre İş Bankası’nın 352 milyon dolar ve 656 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi nedeniyle Londra’da yapılan imza töreninin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adnan Bali, “İş Bankası, şu anda arzu ettiği kadar iş yapmaya, arzu ettiği pazar payına erişmeye muktedir. Ama yeni bankacılık sermaye kısıtları ile yapılıyor. Gazfren- debriyaj dengesinde gidiyoruz. Son yıllarda habire gaz-fren arasında debriyajda gidiyoruz. Gözümüzü devamlı yakıt göstergesinde tutuyoruz” diye konuştu.



Eski paradigmada bankacılık sektörünün çalışma biçimini “Yakıt sorununun olmadığı, sermaye yeterlilik rasyolarının yüksek, havanın güneşli, yolların geniş, yolcuyu rahatsız etmeden, olabilecek en kısa zamanda olmak istediği yere varmayı hedefleyen bir bankacılık sektörü vardı” ifadeleriyle tarif eden Bali şöyle devam etti:

"Şimdi aynı yakıtla en fazla mesafeyi almaya çalışıyoruz. Artık yakıt kullanımını optimize etmeye çalışıyoruz. Bu da aracın hızını artırmayı kısıtlıyor. Yakıt desteği olsa basar gideriz. Daha çok kredi verelim, daha çok iş yapalım daha çok istihdam ve katma değer yaratalım."



"Yakıtın yani sermayenin kaynağı ne?" diye sorduğumuzda ise Adnan Bali şöyle dedi:

“Bankacılıkta sermaye 2 yolla birikir. Ya patron gelecek cazip bulacak ve sermaye koyacak ya da senin işinin yarattığı değerler özkaynağını büyütecek. Onun için de yakıtı, özkaynağı besleyecek performanslardan şikayet etmemek lazım. Bizim kârımız, Türkiye’nin kârınadır. Çünkü biz bu kârları buharlaştırmıyoruz. Biz kârlarımızı özkaynaklarımıza ekleyip tekrar kredi kapasitesi yaratıyoruz.”



Bali, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim mevduat faizimiz, kredi faizimizden yukarda olursa devam edebilir miyiz. Aynı durum bizden kaynak kullananlar için de geçerlidir. Oyun büyüyorsa herkes kazanabilir. Mesela geçen sene ISO-500’ün özkaynak kârlılığı bankacılık sektörünün üzerine çıktı. Bu hiç şikâyetçi olunmayacak mükemmel bir şeydir. Demek ki benden kaynak kullananlar doğru işler yapmış. Kimse kimsenin kazancını kıskanmamalı. Ben sanayici değilim ki sanayicinin kârlarına göz dikeyim."



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"KGF çok başarılı, zamanında ve tam teknokratça kullanıldı"



Hükümetin, ekonomik canlanmayı sağlamak için aldığı kararları ‘çok başarılı ve tam teknokratça’ sözleriyle değerlendiren Adnan Bali, KGF kredilerinin amacına uygun kullanılmadığı yorumlarına yönelik ise “Hem hükümet hem de otorite kredilerle büyüme arasındaki sağlam korelasyonu görüyor. Sıkışıklığa girmiş kesimlerin rahatlatılması, bu dönemlerin kazanılarak yönetilmesi ihtiyacı vardı. Özel kesimin yatırımlarının büyümesi, büyümeye ihracatın net katkı sağlaması ve tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 3.4’te kalmasını gördükten sonra KGF kredilerinin nereye gittiğini afaki rakamlarla tartışmam” dedi. Bali, “Mali disiplinin yarattığı alanı zaten bu konjonktürler için saklıyorsunuz. 2008 krizi nedeniyle çift hane daralma yaşanan dönemde de kullandık. Avrupa kriz sırasında hibe verdi. Kamuya mal etti. Biz problemli bir firmada çarkın dönmesini sağladık.”

Krediler (2017 Haziran): 223 milyar lira



Kredi/Aktifler: %65.7



Kredi/Mevduat: %116.9



"En çok kredi bizde"

KGF kredilerinde net resmin asıl 2018 ortasından itibaren görüleceğini anlatan Bali, “Biz bu işletmeleri her zaman nasıl kredilendirirsek öyle yaptık. Kısmı kefalet olabilir ama bu sizin riskinizi ortadan tamamen kaldırmıyor. Bunun içinde bütün birimler imece usulü karınca gibi çalıştı. 18.5 milyar TL kredi kullandırdık. En çok KGF kredisini belki de biz verdik. Yüzde 86-87’si de yeni kredi” dedi.



"Erbil'de kâr değil, itibar biriktirerek iş yapıyoruz"

Adnan Bali, Kuzey Irak’taki Erbil şubesi ile ilgili olarak “IŞİD sonrası frene bastık. Ama temkinli duruşumuzu da hâlâ koruyoruz. İş Bankası fırsat kârları için bir yere gitmez. Biz çeyrek kârlara bakmayız. Biz sadece kâr değil itibarda biriktirerek karşılıklı iş yapma güvenirliliği elde ediyoruz” bilgisini verdi.



"Bu kredi Türkiye'ye güvenin göstergesi"



İlk sendikasyon kredisini 1986 yılında alan İş Bankası’nın, toplamı 1.1 milyar dolarlık 46. sendikasyon kredisinin imza töreninde Bali, şöyle konuştu:

“Krediye olan yoğun ilgi yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne duydukları güveni gösteriyor. Bu yeni işlem ile İş Bankası 2017 yılında 22 ülkeden 53 farklı bankanın katılımıyla toplam 2.5 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlamış ve 2016 yılında alınan sendikasyon kredilerini yüzde 104 oranında yenilemiş oldu. Yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne duydukları güvenin başka bir göstergesini daha sizlerle paylaşmak istiyorum."

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