İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube; Genel Müdür Aran: Girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı 10 kat fazla

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye İş Bankası, İstanbul Levent'te bulunan İş Kuleleri'nde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi’ni hayata geçirdi. Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve girişimcilik ekosisteminden paydaşlarının katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Şubenin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Aran, girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesine katkı sağlandığını belirterek "Geleneksel bir sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı yaklaşık 10 kat daha fazla" değerlendirmesinde bulundu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Girişimcilik Şubesi'nin müşteri hedef kitlesini; yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşları oluşturuyor. Söz konusu şubede teknoloji tabanlı girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin sunulması hedefleniyor.

Banka olarak girişimcilere verdikleri destekleri aktaran Aran, kadın girişimcilerden, tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin pek çok alanında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

30 girişime 7,2 milyon dolar yatırım

İş Bankası'nın girişimcilik konusunda atmış olduğu önceki adımlar hakkında bilgi veren Aran, bankanın "Workup Hızlandırma Programı" kapsamında bugüne kadar 5 girişime 3,13 milyon dolarlık yatırım yaptığını aktardı.

Aran, toplam mezunların arasında ise 30 girişimin 7,2 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti.