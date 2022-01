İş Bankası'ndan 832 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci işlemi olan, 434 milyon euro ve 328 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka, toplamda 832 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşmasıyla, 2020 Kasım ayında tamamladığı işlemi yüzde 110 oranında yenilemiş oldu.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacağı ifade edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti, euro diliminde eurolibor artı yüzde 1,75, dolar diliminde ise libor artı yüzde 2,15 olarak belirlendi.

Söz konusu krediye Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 17 ülkeden 37 banka katılım gerçekleştirdi.

9 Kasım 2021 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank ve Commercial Bank of Qatar koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Sürdürülebilirlik şartları kapsamında kredi maliyeti düşebilir

Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Buna göre İş Bankası'nın karbon emisyon miktarını azaltması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleştirilebileceği ifade edildi.