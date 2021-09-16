İş Bankası Müzesi, yeni sergisi için mirasçılardan İstiklal Madalyalarını istedi

Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim 2021 tarihinde açacağı “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. Müze’den yapılan açıklamada “Yeni Sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi’ni İzmir’e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar’ın tasarımıyla hayata geçiriyor.

Yapılan açıklamada, daha öncede pek çok istiklal madalyası mirasçısının, madalyaları müzeye bağışladığı ve bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele’nin kahramanlarını anmak için ayrıldığı ifade edildi.