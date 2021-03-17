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Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Politikacının tahammül sürecini zorlamayacak sürede işleri çözmeniz lazım

17 Mart 2021 15:00

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sorunlu kredi oranının yüzde 1.5'lara kadar geriledikten sonra şu an yüzde yüzde 5'ler civarında olduğunu belirtti ve yakın izlemedeki kredilerin de yüzde 15'lerin üzerinde olduğunu söyledi. 

“İş’le Buluşmalar” toplantısında konuşan Bali, “Ana rotamız Türkiye ekonomisinde bu yüksek tansiyonda oluşmuş tahribatları düzeltmek, eğilim o yönde, ama zaman alacak, sabırlı olmalıyız” dedi.

Bali politikaların sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, siyasi doğru ile teknik doğrunun da her zaman uyuşmayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde siyasiler, yüksek istihdam, yüksek büyüme, düşük faiz ister. Politikacının tahammül sürecini zorlamayacak sürede işleri çözmeniz lazım.”

Bali ayrıca şu anda normalleşme konusunda önemli bir gelişme gördüğünü belirterek, TCMB mesajları ve uygulamalarının da kuvvetli olduğunun altını çizdi.

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