İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’den “CHP hisseleri” açıklaması

İş Bankası ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için yapılan basın toplantısında konuşan Bali, şu ifadeleri kullandı:

“İş Bankası'nın 25 bin kadar çalışan bir o kadar da emekli, dul ve yetim şeklinde üyeleri var. Çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yoğunluk çerçevesinde yönetim kurulunda üye sayısı itibari ile de çoğunluğu oluşturuyor. Yani karar alma mekanizmaları açısından oldukça açık, net ve şeffaf bir durum var. Diğer taraftan Atatürk'ün kuruluş sırasında koymuş olduğu kaynağın bugün ve kendi vasiyetlerinin bir gereği olarak CHP tarafından temsili söz konusudur ve geri kalanı da halka açıktır. Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Zannediyorum böyle bir cevap yeterlidir.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrine dair iki gün önce yaptığı açıklamada, “Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok” demişti.