İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran getirildi

İş Bankası, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiğini ve Hakan Aran'ın Genel Müdürlüğe getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Banka tarafından genel müdürün atanması ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır"

Banka yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersin Önder Çiftçioğlu (Başkan), Feray Demir (Üye), Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Neşe Gülden Sözdinler (Üye),

Kredi Komitesi: Hakan Aran (Başkan), Adnan Bali (Üye), Feray Demir (Üye), Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Fazlı Bulut (Yedek Üye),

Ücretlendirme Komitesi: Adnan Bali (Başkan) ve Feray Demir (Üye)