İş Bankası, Bitcoin'in altyapısı Blockchain'le ihracat-ithalat işlemi yapan ilk yerli banka oldu

Türkiye İş Bankası, Blockchain teknolojisiyle ilk pilot dış ticaret finansman işlemini gerçekleştiren ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu. 27 Mayıs 2020 tarihindeki işlem;İş Bankası, Şişecam, Kuraray Europe GmbH ve Commerzbank arasında Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Dış ticaret işlemlerine ve finansmanına odaklanan bir işbirliği ağı olan Marco Polo platformunun sunduğu Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) sayesinde; dış ticaret işlemlerinin finansmanı, daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Firmalar, ticarete dair verileri defalarca girmeden, işlemlerini güvenli, şeffaf ve korunaklı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Marco Polo’nun kullandığı Corda teknolojisi sayesinde ise tarafların bilgileri herkese dağıtılmıyor. Sadece Banka ve firmaların uygun gördüğü taraflara ve gerektiği kadar iletilerek, finans dünyasına özel gizlilik sağlanıyor.

"Devrim niteliğinde bir çözüm"

Uluslararası ticarette güvenlik, hız ve operasyonel verimliliği artıracak bu teknolojinin, dış ticaret yapan tedarik zincirleri için devrim niteliğinde bir çözüm olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, şunları söyledi: “Blockchain teknolojisi ile ilkini gerçekleştirdiğimiz bu pilot işlemle, dış ticaret finansmanında verinin eşleşmesine dayalı, güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlatıyoruz. Dünyanın hızla gelişen yeni teknolojik oluşumlarında yer alarak ve blockchain teknolojisi üzerinden uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin finansmanına yönelik ürünler geliştirerek müşterilerimize yepyeni deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Dünyanın en geniş blockchain ağına sahip R3’e üye olan ilk Türk Bankası olarak, bu defa blockchain teknolojisi ile Türkiye’de pilot çalışmasını gerçekleştirdiğimiz ödeme garantisi işleminde de ilkbanka olma gururunu taşıyoruz.”