T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İş Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolarlık kredi sağladı

08 Eylül 2020 11:32

Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 54 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, sözleşme Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde gerçekleştirildi.

Bankanın, bu kredi ile Covid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceği belirtildi.

 

ETİKETLER

iş bankasıkredikredi teminisözleşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24