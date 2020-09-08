İş Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolarlık kredi sağladı

Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 54 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, sözleşme Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde gerçekleştirildi.

Bankanın, bu kredi ile Covid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceği belirtildi.