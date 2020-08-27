İş Bankası 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edecek

İş Bankası 5 milyar TL'ye kadar ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç etmeye karar verdi.

Banka tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre nitelikli yatırımcılara yapılacak satış için genel müdürlüğe yetki verildi.

Geçtiğimiz günlerde 96'ıncı yılını kutlayan İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 546 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 63 milyar TL'yi aşıyor. Bankanın 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL'nin üzerinde gayri nakdi kredileri bulunuyor.

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