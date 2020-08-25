26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan Türkiye İş Bankası 96’ncı yaşını kutluyor. Dünya’nın haberine göre Genel Müdür Adnan Bali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık ile perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı vizyonu ile kurulan İş Bankası’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığının sembolü olduğunu belirtti.

“İş Bankası dur kalk bankası değil, sürekliliğin adıdır" diyen Bali şunları söyledi:

"İş Bankası’nın stratejisi, kısa vadeli birtakım iniş çıkışlara bakmadan her zaman uzun vadeli bir perspektifle faaliyetlerini sürdürmek ve hep ülke yararına tavır göstermektir. Bu anlayışla, ekonomideki darboğazları, zorluk dönemlerini aşabilmek için tüm imkânlarımızı, iyi niyetli ve samimi bir şekilde hep memleketimizin ve milletimizin hizmetine kararlılıkla sunduk."

Adnan Bali, İş Bankası’nın aktif büyüklüğünün 546 milyar TL’yi, özkaynak büyüklüğünün 63 milyar TL'yi aştığı 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL'nin üzerinde gayrinakdi krediler yoluyla ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiği bilgisini verdi.

Enfeksiyon Araştırma Merkezi kurdu

"Toplumdan kazandığını toplumla paylaşma" yaklaşımları çerçevesinde eğitim, çevre ve kültür-sanat projelerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ile de toplumsal gelişime destek verdiklerini vurgulayan Bali, bu kapsamda Koç Üniversitesi ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi kurduklarını belirtti. Genel Müdür Adnan Bali, Türkiye’nin aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasına, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek global çaptaki bilimsel literatürde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını bekledikleri Merkez için 5 yıl boyunca 25 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirtti.

Pandemi müşteri profilinde olağanüstü değişime yol açtı

Pandemi sürecinde müşteri profilinde büyük değişiklikler olduğunun altını çizen Bali, 8,1 milyon olan dijital aktif müşteri sayılarının 8,5 milyona çıktığını ve ilk kez İş Bankası ile tanışan müşterilerin yüzde 80’inin dijital müşteri olduğunu söyledi.

Dijitale daha fazla yönelmeye dair bu tablonun kalıcı bir müşteri davranışı olacağını öngördüklerine işaret eden Bali, özellikle kullanım konusunda kendisini teknolojiye uzak hisseden, yaş grubu olarak biraz daha ileride olan müşteri grubunun da dijital dünyaya girdiğini, faydalarını ve kolaylıklarını gördüğünü anlattı.