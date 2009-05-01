İş Bankalılar rakiplerinin de maaşlarına zam yaptırdı

İş Bankalılar rakip bankadaki çalışanların da maaşlarına zam yaptırdı. Türkiye’de bir ilk olarak İş Bankası’nın zammı Bakanlar Kurulu kararıyla 3 bankaya daha uygulanacak



Vatan gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu kararıyla İş Bankası ile BASİSEN arasında yapılan toplu iş sözleşmesi hükümleri Denizbank, Fortis ve Finansbank çalışanları için de geçerli olacak. Buna göre, 3 bankada zam almayanların maaşlarına aylık 250 TL zam yapılacak ve yıllık ücretli izinleri 2’şer gün artırılacak.



Türkiye’de ilk defa Bakanlar Kurulu kararıyla bir banka ile sendikanın imzaladığı toplu sözleşmenin maddeleri rakipleri tarafından da uygulanmak durumunda bırakıldı. Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile İş Bankası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde kabul edilen maddeler sendikaya bağlı olmayan Fortis, Denizbank ve Finansbank ile bağlı iştiraklerinde çalışanlar için de geçerli olacak.



Böylece toplu iş sözleşmesinde kabul edilen maddelere göre, Fortis, Denizbank ve Finansbank çalışanları 31 Mart 2010 tarihine kadar olan dönem için aylık ücretlerine 250 TL zam alacak, her hizmet yılı için 30’ar günlük brüt çıplak ücretleri tutarında iki ikramiyeye hak kazanacak. Bu ikramiyeler, çalışanlara aylık ücretleriyle birlikte 5’er günlük yevmiye olarak verilecek. Ancak 250 TL ve üzeri zam alanlar yeni karardan yararlanamayacak.



Resmi Gazete’de yayımlandı



BASİSEN ile İş Bankası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde yıllık ücretli izinlerde yasada belirtilen sürelerin 2’şer gün üzerine çıkılmıştı. Dolayısıyla daha önceden 14 gün olan (1-5 yıl için) yıllık ücretli izin 16 güne çıkacak. Bu süre 5-15 yıl için 22 gün, 15 yıl ve üzeri için 28 gün olarak uygulanacak.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Finansbank 9 bin 986, Denizbank 7 bin 320, Fortis ise 5 bin 326 kişiyi istihdam ediyor.



BASİSEN’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de ilk kez, sendikamızın başvurusu sonucu 3 bankada teşmil uygulanacak. Bakanlar Kurulu kararı ile BASİSEN ile İş Bankası ve bağlı iş yerleri arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri Denizbank, Fortisbank ve Finansbank ile bağlı işyerlerinde de uygulanacak” denildi.



Söz konusu iş yerlerinde, Cumhurbaşkanı Gül’ün imzası sonrası 29 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan teşmil kararı ile tespit edilmiş hak ve menfaatlerin dışında ve üstünde bir uygulama varsa bunların mükerrer olmamak kaydıyla aynen devam edeceği belirtildi. Teşmil kararı 31 Mart 2010’a kadar yürürlükte kalacak.



Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı ile Türkiye’de çalışma ilişkileri tarihinde bir ilke imza atıldığına dikkat çeken BASİSEN şu açıklamayı yaptı: “Sendikamızın girişimleri ile yaşama geçen bu karar, ’Banka ve Sigorta İşkolu’nda emek üzerinde yaşanan haksız rekabetin önlenmesi ve giderek çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi sendikacılık ve toplu pazarlık düzeninin tüm işkoluna yayılması ve diğer işkollarımıza örnek olması bakımından oldukça önemli ve tarihi adım olmuştur.”



22 bin banka çalışanına çıkan ‘teşmil piyangosu’nda neler var?



- Çalışanların bir şehirden diğer bir şehre atanmaları halinde, 1.000 TL tutarında “Göç Ödeneği” verilecek, görev yapılışı sırasındaki ölüm ve yaralanma halinde “tazminat” ödenecek



- Doğum yapan çalışanın veya banka sağlık yardımlarından yararlanabilen eşinin doğum giderleri, müdahaleli, normal ve sezaryenli doğum olmak üzere günün koşulları gözönüne alınmak suretiyle ve her yıl işveren bankaca saptanan limitler dahilinde karşılanacak



- Çalışanlara, “yemek yardımı”



- Çalışanların evlenmesi halinde nikah belgesini ibraz etmesi koşulu ile 1.000 TL “evlenme yardımı”



- Çocuğu yeni doğmuş olan çalışana belgelemek şartıyla (iki çocuğa kadar) 500 TL “doğum yardımı”



- Doğal afete uğrayan çalışanlara, maddi zararını aşmamak koşuluyla 4.000 TL’ye kadar “Doğal Afet Yardımı”



- Bankaca, çalışanların ölümü halinde mirasçılarına 1.000 TL tutarında “ölüm yardımı”



Teşmil nedir?



TOPLU iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 11. maddesinde “teşmil” konusu şu şekilde düzenlenmiştir: Bir toplu iş sözleşmesi üyelerinin sayısı bağlı olduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde10’unu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın talebi üzerine, tamamen veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o işkolunun toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmil (kapsama alma) edebilir.

