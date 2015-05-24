İş arkadaşlarının banka hesaplarını soyup, Galatasaray'a iddia oynadılar

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda temizlik şirketinde ilginç bir iddia vakası yaşandı. Şirketteki mesai arkadaşlarının hesaplarını boşaltan iki kişi, Galatasaray-Başakşehir maçına iddia oynadı ve tüm parayı kaybetti. Ay başı maaşını çekmeye giden arkadaşları hesapların boşaltıldığını görünce şikâyetçi oldu. Polis soruşturmasında Resul K. ile temizlik görevlisi sevgilisi Bahar S. yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda temizlik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Resul K. ile temizlik görevlisi sevgilisi Bahar S., internet yoluyla mesai arkadaşlarının hesaplarını boşalttı. Buradan elde ettikleri 14 bin lirayı Galatasaray-Başakşehir maçına, Galatasaray kazanır şeklinde oynadılar. Ancak 85. dakikada Başakşehir'in attığı golle maç 2-2 tamamlandı ve ikili tüm parayı kaybetti.

Ay başında maaşını çekmeye giden G.Y. hesabında para olmadığını görünce Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Daha sonraki süreçte aynı şirkette çalışan H.Ç., T.Y., C.B., S.E. ve E.K. da hesaplarından para çekildiğini fark ederek şikâyetçi oldu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından 6 müştekinin hesabından toplam 14 bin liranın, aynı şirkette çalışan Resul K.’ya ait hesaba aktarıldığı belirlendi.

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, muhasebe görevlisi Resul K. ve aynı şirkette çalışan sevgilisi Bahar S.’nin bankamatikten para çekerken görüntülerine ulaştı. Resul K. ve Bahar S., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklandı.

İkilinin borç batağına düştüğü ve bu nedenle böyle bir olaya karıştıkları ifade edildi.