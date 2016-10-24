İş arıyorsanız bir kulağınız Spotify'da olsun

Dolar milyonerlerinin bankası olarak isim yapan yatırım bankası Goldman Sachs, işe alacağı yeni çalışanlarını Spotify ile aramaya başladı.

Finans alanında en iyi derecelere sahip, en büyük üniversitelerden mezun olmuş ve son derece deneyimli bankacıları işe almasıyla tanınan yatırım bankasının 2008 krizinden önce her yıl çalışanlarına, normal maaşlarının dışında 500'er bin doların üzerinde primler vermesi de, tüm bankacıların Goldman Sachs'ta işe girmek için sıraya girmesine neden oluyordu.

Ancak 2008 krizinden sonra büyük bir kriz yaşayan Goldman Sachs bu yıl işe yeni alacağı çalışanları aramak için stream müzik servisi Spotify'ı tercih etti.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, ayrıca Snapchat üzerinden de reklam veren banka, genç üniversite mezunlarını bankada işe başvurmaları için çağırdı.

Güçlü banka imajı önemli oranda zedelense de hala dünyanın en ekili finans kurumlarından biri olan Goldman Sachs'ın finans dünyası içinde önemli bağlantıları ve anlaşmaları bulunuyor.

Banka, birçok devletin milyarlarca dolar değerindeki yatırım fonunu doğrudan yönetiyor.

Öte yandan bu reklamlar Spotify'ı gençler için potansiyel bir 'iş bulma merkezi' haline dönüştürüyor.

Goldman Sachs'tan örnek alabilecek sayısız kurumun yakın dönemde iş ilanlarını Spotify veya benzeri platformlara yöneltebilecekleri düşünülüyor.