T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İş arıyorsanız bir kulağınız Spotify'da olsun

Goldman Sachs, genç üniversite mezunlarını bankada işe başvurmaları için çağırdı

24 Ekim 2016 14:54

Dolar milyonerlerinin bankası olarak isim yapan yatırım bankası Goldman Sachs, işe alacağı yeni çalışanlarını Spotify ile aramaya başladı.

Finans alanında en iyi derecelere sahip, en büyük üniversitelerden mezun olmuş ve son derece deneyimli bankacıları işe almasıyla tanınan yatırım bankasının 2008 krizinden önce her yıl çalışanlarına, normal maaşlarının dışında 500'er bin doların üzerinde primler vermesi de, tüm bankacıların Goldman Sachs'ta işe girmek için sıraya girmesine neden oluyordu.

Ancak 2008 krizinden sonra büyük bir kriz yaşayan Goldman Sachs bu yıl işe yeni alacağı çalışanları aramak için stream müzik servisi Spotify'ı tercih etti.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, ayrıca Snapchat üzerinden de reklam veren banka, genç üniversite mezunlarını bankada işe başvurmaları için çağırdı.

Güçlü banka imajı önemli oranda zedelense de hala dünyanın en ekili finans kurumlarından biri olan Goldman Sachs'ın finans dünyası içinde önemli bağlantıları ve anlaşmaları bulunuyor.

Banka, birçok devletin milyarlarca dolar değerindeki yatırım fonunu doğrudan yönetiyor.  

Öte yandan bu reklamlar Spotify'ı gençler için potansiyel bir 'iş bulma merkezi' haline dönüştürüyor. 

Goldman Sachs'tan örnek alabilecek sayısız kurumun yakın dönemde iş ilanlarını Spotify veya benzeri platformlara yöneltebilecekleri düşünülüyor.

ETİKETLER

iş aramaSpotifyGoldman Sachsiş başvurusuaramareklam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24