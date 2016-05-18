İş arayanlar; sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin!

Manisa'da üniversite öğrencileri ile buluşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, iş arayanların sosyal medya hesaplarını dikkatli kullanması gerektiğini belirterek, "İş için başvuranları mutlaka sosyal medya hesaplarından bakıyoruz. Küfürlü, kötü paylaşımlar varsa bu kişiler direk eleniyor" dedi.

Öğrencilere iş ararken yapacaklarını ve iş görüşmesinde dikkat edilecek noktaları anlatan Gök, yöneticilerin ve insan kaynaklarının CV'leri incelediğinde bilgi sahibi olması ve iş için neden başvurduğunu anlatması gerektiğini ifade ederek, "CV’de minimum karakterle maksimum şeyleri anlatmalısınız. CV’de en yeni bilgiler en üstte yer almalıdır. Sondan başa doğru sıralanıyor. Hatasız olması çok önemlidir. İmla kuralları çok önemlidir. Bölümünü dahi yazamayan insanlar var. Bu CV’leri hemen atıyoruz. İletişim bilgileriniz ulaşılabilir olmalıdır" diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gök, iş arayan kişilerin sosyal medya hesaplarına paylaştıklarına çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Gök, "Dijital ayak izi son dönemde önem kazandı. Mutlaka paylaşımlara bakıyoruz. Küfürlü paylaşımlar elenme nedeni oluyor. Bir kişi görüşmeye gelmeden önce fotoğrafları, sosyal medya hesaplarına bakarız. Bu yüzden iş arayanlar sosyal medyayı daha dikkatli kullanmalı" diye konuştu.