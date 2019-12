İş arayana 'Aşk Gemisi' yolu

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan, Royal Caribbean şirketine ait 'Freedom of the Seas', personelle birlikte 6 bin 250 kişi taşıyabiliyor. Bugün gazetesi yazarlarından İkbal Gürpınar'ın dünkü köşesinde belirttiğine göre, bu dev geminin restoran ekibinde 35 Türk çalışıyor ve yönetimde hep Türkler var. Aslında Türklerin dev tatil gemilerinde çalışmaya yönelik ilgisi de küçümsenecek gibi değil.



Royal Caribbean'da 980 Türk var



1968’de kurulan dünyanın en büyük yolcu gemisi firmalarından Royal Caribbean, yeni gemilerinde çalışmak üzere 2009’a kadar bütün dünyadan 31 bin 500 kişiyi iş almayı planlıyor. 1996’dan beri Türkiye’de Royal Caribbean firmasının İK ve Eğitim Müdürlüğünü yapan Muammer Songur Türkiye’den şu ana kadar 980 kişi gönderdi. Songur, Hürriyet İK ekine yaptığı açıklamada, "31 bin kişinin ne kadarını biz verebilirsek o kadar iyi" diyor ama kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiğini dile getiriyor.



30 gemide 29 bin 500 kişi çalışıyor



Merkezi Miami’de bulunan Royal Caribbean, dünyanın en büyük yolcu gemisi firmalarından biri. Şirketin toplam 30 gemisi var. Gemilerden her biri 1000-1500 kişiye iş sağlıyor. Örneğin Royal Caribbean’ın geçen yıl denize indirdiği, 900 milyon dolara mal olan Freedom of the Seas, 1250 personeliyle 4 bin yolcuya hizmet veriyor. 2.5 milyar dolara yapılan Genesis of the Seas 5 bin 400 yolcu taşıyabiliyor, 1500 personeli var.



Şirketin bu 30 gemisindeki toplam çalışan sayısı 29 bin 500. Miami ofiste çalışan eleman sayısı ise 5 bin 500 kişi. 160 noktaya sefer düzenleyen Royal Caribbean’da 2006 yılı itibariyle yolcu sayısı 66 bin 800 kişi. 2009’a kadar 55 ülkeden almayı planladığı personel sayısı 31 bin 500.



Peki bu gemilerde çalışmak için ne yapmak lazım?



Gemilerde çalışacak kişilerde öncelikle 21-35 yaş arasında olmak, İngilizce bilgisi ve mesleki deneyim aranıyor. Başvuranlar ön görüşmeyi Muammer Songur ile yapıyorlar. İlk görüşmede kişinin fiziki düzgünlüğüne, İngilizce bilgisine ve mesleki bilgisine bakılıyor. İngilizce mülakat başarılı geçerse eğitim programlarına davet ediliyorlar.



Eğitim 1 hafta boyunca günde 7 saat sürüyor. Sonra aday yine Miami’deki merkezin talep ettiği 60 dakikalık 91 sorudan oluşan bir IQ testine giriyor. Bu testen geçerse Miami’den gelen Amerikalı bir yöneticiyle mülakat yapılıyor. Aday uygun görülürse check-up’tan geçiyor. Uyuşturucu kullanmamış olmak, HIV taşımamak gibi koşullar aranıyor. Sonra aday ABD vizesi alıyor ve nereye gideceğine karar veriliyor.



Kim ne kadar kazanıyor?



Garsonlar, komiler ve barmenler bahşişle birlikte 2 bin ila 3 bin dolar arasında, resepsiyonist bin 750 dolar, animatör bin 750 dolar, kat hizmetleri müdür yardımcıları bin 250 dolar maaş alıyor. Restoran müdürü ve bar müdürü gibi yöneticiler 4 bin 800 dolar maaş alıyor. Gemide günde 10 saat çalışılıyor, 4 ay çalışanın 4 hafta izni oluyor.



Muammer Songur ’un Ankara’daki ofisinin telefonu ise şöyle: 0 312 478 21 97