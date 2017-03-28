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Bilim / Teknoloji

İş ararken aynı anda yüzlerce yere iş başvurusu yapabilen yazılım geliştirdi!

ABD'li Coombs'un geliştirdiği otomasyon sistemi, internette işverenlerin bilgilerini toplayarak onlara elektronik posta yolluyor

28 Mart 2017 02:43

ABD'li bir işsiz, iş ararken, iş arayanların özgeçmişiyle motivasyon mektubunu binden fazla şirket adresine gönderebilen bir uygulama geliştirdi.

İş ararken geliştirdi

2012'de büyük teknoloji firmalarında iş arayan Coombs, süpervizörlüğünü yaptığı takım elemanlarının kendisinden iyi sonuç aldığını fark etti. araştırma yapan genç adam, şirketlerin başvuru sahibi izleme sistemi kullandığını keşfetti. söz konusu sistem, başvuruları özgeçmişindeki bilgilere göre filtreliyor.

Coombs, bunun üzerine kolları sıvayarak, elektronik posta gönderip başvuruları takip eden uygulamayı geliştirdi. Uygulama, motivasyon mektubunu da gönderilen yere göre özelleştiriyor.

'Yanlışlıkla 1.300 yere iş başvurusunda bulundum'

Ancak genç mucit, geliştirdiği uygulamanın gücünü farkedince şaşırdı: "Uygulamayı ilk denediğimde yanlışlıkla 1.300 iş başvurusunda bulunmuş oldum. Uygulama bu işlemi ben sokağın karşısından bir kahve alıp gelene kadar halletmişti.

Uygulama üzerinde çalışan Coombs, 5.0 versiyonuyla onu daha işlevsel bir hale getirdi. Bu sefer Coombs, 538 iş başvurusunda bulundu.

40 şirket uygulama için başvurdu

Genç adam iş bulamasa da kendi işini yaratmayı başardı. Coombs, Uyuglamasıyla ilgilenen 40 şirketten cevap almayı başardı. Bu şirketlerden 20'siyle görüştü.

 

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