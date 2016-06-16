İş Ahlakı Derneği Başkanı: Dindarlar sekülerleşti; imdat çığlığı atıyoruz, iyiye gidiş yok

İş Ahlakı Derneği Başkanı (İGİAD) Ayhan Karahan, 'Türkiye'de ekonominin her geçen gün geliştiğini ancak iş ahlakı ve etik değerlerde düşüş yaşandığını' savunarak, "İmdat çığlığı atıyoruz. Çünkü iyiye gidiş yok, tablo olumsuz" dedi. Dindarların yaşam tarzı itibariyle sekülerleştiğini iddia eden Karahan, “Hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz” ifadesini kullandı.

Karar'dan Ceyda Dinçbakır'a konuşan Ayhan Karahan, “Türkiye’de endişe edilen dindarlık artmıyor aksine dindarlar dünyevileşiyor. Bizi bekleyen en büyük tehlike dünyevileşmedir” dedi. “İşveren işgörenin hakkını ‘helal kazancın adil paylaşımı’yla verecek, işgörene emanet olarak davranacak, zira işgören kölemiz değildir" ifadesini kullanan Karahan, "İş gören de işinin hakkını verecek, işini emanet olarak görecektir” diye konuştu.

"Ahlakta büyümeyi yakalayamadık" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) haber şöyle:

"Türkiye’de ekonominin her geçen gün gelişmesi iş dünyası açısından olumlu görülse de, iş ahlakı ve etik değerlerdeki düşüş büyük bir sorunsal olarak karşımızda. Zira araştırmalar, işletmelerdeki iş ahlakının gerilediğini gözler önüne serdi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından her 5 yılda bir yapılan İş Ahlakı Raporu, iş dünyasının ahlaki değerler karnesinin zayıf olduğunu gösterdi.

Din faktörü geriledi

2008 ve 2013 yıllarında yapılan İş Ahlakı Raporu’na göre; işletmelerde iş ahlakının oluşmasında önemli görülen kaynaklarda dini inanç 6’ncı sıradan 10’uncu sıraya geriledi. Yine rapora göre, işletmelerde iş ahlakının oluşmasında en etkili faktörlerde dini inanç, 8’inci sıradan ancak 12’nci sırayı alabildi. Toplumda bir erozyon yaşandığını ifade eden İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, iş ahlakının zayıflamasının nedenlerini anlattı ve iş adamlarını eleştirdi. Türkiye’de iş ahlakında hassasiyet açısından son 5 yılda zafiyet görüldüğünü söyleyen Ayhan Karahan, 2018 yılındaki raporda daha fazla düşüş beklediklerini açıkladı. Ekonominin sağlıklı bir yapıya oturması için iş ahlakının önemine vurgu yapan Karahan, “İmdat çığlığı atıyoruz. Çünkü iyiye gidiş yok, tablo olumsuz” dedi.

Hassasiyette azalma var

'İş ahlakı bakımından günümüzde helal-haram hassasiyetinin zayıfladığını' ileri süren Karahan , “Oysaki helal peşinde koşmak farz üstüne farzdır. Günümüzde kazancın niteliğinden çok miktarının esas alındığı bir zamanda yaşıyoruz. Helal kazanç esas olmakla birlikte sarfı da helal yolda olmalıdır” diye konuştu. Ayhan Karahan, bir kişide bulunması gereken iş ahlakı vasıflarının başında samimiyet, doğruluk ve iyiliğin geldiğini sözlerine ekledi.

Muhafazakâr kesimin karnesi zayıf

Günümüz Türkiye’sinde dindarların yaşam tarzı itibariyle sekülerleştiğini anlatan Ayhan Karahan, “Türkiye’de endişe edilen dindarlık artmıyor aksine dindarlar dünyevileşiyor. Bizi bekleyen en büyük tehlike dünyevileşmedir” dedi. Son 15 yılda zenginleşmenin beraberinde dünyevileşmeyi getirdiğini ve ekonomik refah arttıkça dünyevileşme arzusunun daha baskın olduğunu ifade eden Karahan, özellikle muhafazakar kesimde zafiyet olmasının üzücü olduğunu belirterek “Hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz” diye konuştu.

Okullarda ders olmalı

İş ahlakı olumsuzluklarının ortaya dökülmemesinden yakınan Ayhan Karahan, cezai yaptırım olmamasının eksiklik olduğu görüşünde. Eğitimin önemine vurgu yapan Karahan, “Ahlak doğuştan gelir ancak bu değerler çevresel etkilerle, ortam gereği etkileniyor. Bu yüzden Milli Eğitim müfredatında yer alması gerek” dedi"