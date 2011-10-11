-İş adamlarının vize tepkisi İZMİR (A.A) - 11.10.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, iş dünyası olarak uzun süredir AB'nin uyguladığı vize engellerinin ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini, bu konuda açıklama yapmayı artık anlamlı görmediklerini belirterek, ''AB'nin sürekli zorluk çıkarmasından sıkıldık bu konuda mesafe alınamazsa biz de AB ülkelerine vize uygulayalım'' dedi. Demirtaş, Yunanistan ile Türkiye arasında ikili ticari ilişkilerin artırılması için 2000'li yılların başından bu yana çaba gösterdiklerini, ilişkilerin belli bir aşamaya geldiğini ancak istenen noktaya gelebilmesi için Türk iş adamlarının önünde vize engelinin bulunduğunu ifade etti. Türk iş dünyasının AB'nin koyduğu vize engellerine karşı mücadele verdiğini, bu konuda Avrupa'daki bazı ülke yöneticilerinden sözler alındığını, Türk hükümetinin de sorunun çözümü için adım attığını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu: ''Bu konuda Türkiye'den komşu ülkelere iltica edenlerin geri alınması anlaşmasının imzalanması şartı getiriliyordu. Bu imza atıldığı taktirde başka koşul aranmaksızın bizim vatandaşlarımıza da üçüncü ülkelere tanınan 3 ay süreyle vizesiz geçiş serbestisi tanınacaktı. Bu çalışmalarda son noktaya gelindi. Ama AB her zamanki anlaşılmaz tutumunu bu konuda da sergileyip ekstra şartlar ileri sürüyor. Avrupa'da özellikle Almanya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye vize kolaylığı sağlanması konusunda sesler giderek yükseliyor. Ekonomik krizle birlikte Türkleri engellemenin kendi çıkarlarına olmadığını görüyorlar. Bu konuda artık daha umutluyuz. Ancak AB'nın sürekli son aşamada zorluk çıkarmasından sıkıldık. Bu konuda en çok girişimde bulunan ve açıklama yapan insanlardan biriyim. AB'nin sürekli son anda zorluk çıkarmasından sıkıldık. Konuşmamız sonuç getirmiyor. Artık eyleme geçmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Bu konuda yine mesafe alınamazsa biz de vize uygulayan ülkelere mütekabiliyet esasına göre vize uygulamalıyız. Evet AB ülkesi vatandaşlarına da vize şartı getirelim. Biz nasıl AB konsolosluklarının önünde kuyrukta bekliyorsak Avrupalı da Türkiye konsolosluğu önünde kuyrukta beklesin.'' -Prof. Kitsikis'in görüşleri- Demirtaş, Gediz Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Dimitri Kitsikis'in ''Türkiye ve Yunanistan'ın konfederasyon tarzında iki devletli, çevredeki diğer ülkelerin de şemsiyesi altına girebileceği yeni bir oluşum kurabileceği'' görüşlerinin bir süredir Yunanistan'da bazı kesimler tarafından dile getirildiğini söyledi. Kitsikis'in kitabını Türkçe çevirisiyle yayınlamayı düşündüklerini ancak bunun bir sansasyon yaratabileceği, yanlış anlamalara neden olabileceğini düşünerek vazgeçtiklerini anlatan Demirtaş, ''Bu tür konular zaman zaman konuşuluyor, gündeme geliyor ancak 'bu doğrudur' diye ortaya çıkıp destek veren kimse yok. Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Dünyada sınırların kalkacağı, ülkeler arası bölünmüşlüğün asgariye ineceği günler uzakta değil. Yakın komşumuz Yunanistan ile daha sıkı beraberlikler olabilir ama bugünden bir konfederasyon ifadesini kullanmak Osmanlıya gönderme yapmak çok iddialı olur. Bu uygulanabilir de olmaz'' diye konuştu.