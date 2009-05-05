İş adamının aracında küçük çaplı patlama

Bartın’da bir iş adamının otomobiline yerleştirilen elektrik fünyeli düzeneğin patlaması sonucu araçta hasar meydana geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kente emlak işleri ve otomobil alım satımı yapan iş adamı Çetin Aker’in, Kırtepe Mahallesi’ndeki evinin yakınında park halinde duran 34 AKR 74 plakalı otomobilinin ön kısmında patlama meydana geldi.



Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirdiği polis ekipleri, olay yerine gelerek çevre güvenliği almalarının ardından bomba imha uzmanına haber verdiler.

Bomba imha uzmanının yaklaşık 4 saat süren ilk incelemesinde, aracın ön kısmına elektrik fünyeli bir düzeneğin yerleştirildiği belirlendi.

Patlamanın etkisiyle otomobilin lastik ve ön çamurluğunda küçük çaplı hasar oluştu, çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

İş adamı Aker’in 15 günce Bartın Limanı Boğaz Mevkisi’nde bulunan yatına da benzer saldırının yapıldığı öğrenildi.

Patlayan düzeneğin ne olduğunun henüz belirlenemediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



